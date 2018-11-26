 Заборона, котрої немає: чому росіяни й надалі можуть в′їжджати в Україну | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.12.2018

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Україна

Заборона, котрої немає: чому росіяни й надалі можуть в'їжджати в Україну

Українські прикордонники тепер прискіпливіше ставляться до російських громадян, зросла й кількість тих, кому відмовлено у в'їзді, однак, як з'ясувалось, про тотальну заборону на в'їзд в Україну не йдеться.

На українсько-російському кордоні. Пропускний пункт Гоптівка на Харківщині

На українсько-російському кордоні. Пропускний пункт "Гоптівка" на Харківщині

Відразу після запровадження в десяти областях України воєнного стану почали надходити повідомлення про ускладнення перетину українського кордону для російських громадян. У п'ятницю, 30 листопада, керівник Державної прикордонної служби України Петро Цигикал навіть повідомив: "Здійснюється непропуск громадян РФ віком від 16 до 60 років чоловічої статі". Така заява пролунала під час президентської наради з посилення обороноздатності, відеозапис якої було оприлюднено на сторінці президента України Петра Порошенка у соціальній мережі Facebook. Однак, як з'ясувалося згодом, тотальної заборони на в'їзд в Україну для російських чоловіків нема.

Це підтвердив у розмові з DW й помічник глави Держприкордонслужби України Олег Слободян. За його словами, у фокусі уваги прикордонників справді перебувають чоловіки з Росії віком від 16 до 60 років.

"Але це не значить, що ми не пропускаємо через кордон усіх чоловіків, - наголосив український чиновник. - З російськими громадянами зараз проводяться додаткові заходи: фільтрація, співбесіда. При найменших сумнівах щодо мети поїздки ми приймаємо рішення про відмову в дозволі на в'їзд".

Громадян Росії в останні дні справді стали частіше завертати на українському кордоні: як стверджують в Державній прикордонній службі України, якщо до запровадження воєнного стану було 10-15 відмов щодоби, то тепер щодня відмовляють приблизно 80 особам. Зменшилась і інтенсивність поїздок росіян в Україну. Згідно з офіційними даними, до введення воєнного стану в Україну щодоби в'їжджало до п'яти тисяч російських громадян, тепер - лише 1300-1400. Основна причина відмов як до запровадження воєнного стану, так і нині  - непідтверджена мета поїздки або попереднє перевищення дозволеного терміну перебування на території України.

Галас заради самопіару?

В умовах воєнного стану військове командування разом з військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням центральних органів виконавчої влади встановлювати особливий режим перетину українського кордону. Але особливий режим в'їзду та виїзду так і не був запроваджений, перевірки на кордоні, як і раніше, здійснюються на підставі закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Хіба що перевіряти, як свідчать події останніх днів, стали прискіпливіше.

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Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вказує на те, що нині українська влада інформаційно "роздула" застосування цих правил для "самопіару" й таким чином дала російськім ЗМІ додаткову можливість спекулювати на темі перетину кордону для російських громадян. "Ті, хто збирається в Україну зі злою метою, і так сюди потраплять. У них буде ідеальне підтвердження мети поїздки, бронювання, квитки, довідка про смерть рідної людини тощо. Їх ці додаткові перевірки не зупинять. Але простих росіян налякають", - каже Олексій Мельник.

Повернення за рахунок перевізника

До речі, точного списку документів, які потрібно брати з собою в поїздку до України, і надалі нема. Але, як радить помічник глави Держприкордонслужби України Олег Слободян, бажано мати офіційне запрошення або нотаріально затверджений лист-запрошення, якщо це приватна поїздка до рідних, підтвердження бронювання готелю чи апартаментів, зворотні квитки в Росію. Саме наявність цих документів українські прикордонники перевіряють в обов'язковому порядку. Як розповів Слободян, на всіх прикордонних пунктах пропуску для російських громадян існує окремий коридор проходження прикордонного контролю та спеціальні приміщення, де проводяться співбесіди. 

Повернення тих, кого не пустили в Україну, відрегульовано законодавством: таких осіб авіакомпанія чи бригада потягу має безкоштовно прийняти на борт літака чи посадити на потяг. Однак повернутися можна буде лише тоді, коли буде зворотній рейс за розкладом. А це може тривати більше трьох діб. До цього людина може перебувати в місцях тимчасового очікування на прикордонному пункті пропуску.

Через деякий час громадянин РФ може повторити спробу перетнути кордон України, зібравши документи для підтвердження мети поїздки, пояснюють у Державній прикордонній службі України.

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