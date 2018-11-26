Заборона, котрої немає: чому росіяни й надалі можуть в'їжджати в Україну

Відразу після запровадження в десяти областях України воєнного стану почали надходити повідомлення про ускладнення перетину українського кордону для російських громадян. У п'ятницю, 30 листопада, керівник Державної прикордонної служби України Петро Цигикал навіть повідомив: "Здійснюється непропуск громадян РФ віком від 16 до 60 років чоловічої статі". Така заява пролунала під час президентської наради з посилення обороноздатності, відеозапис якої було оприлюднено на сторінці президента України Петра Порошенка у соціальній мережі Facebook. Однак, як з'ясувалося згодом, тотальної заборони на в'їзд в Україну для російських чоловіків нема.

Це підтвердив у розмові з DW й помічник глави Держприкордонслужби України Олег Слободян. За його словами, у фокусі уваги прикордонників справді перебувають чоловіки з Росії віком від 16 до 60 років.

"Але це не значить, що ми не пропускаємо через кордон усіх чоловіків, - наголосив український чиновник. - З російськими громадянами зараз проводяться додаткові заходи: фільтрація, співбесіда. При найменших сумнівах щодо мети поїздки ми приймаємо рішення про відмову в дозволі на в'їзд".

Громадян Росії в останні дні справді стали частіше завертати на українському кордоні: як стверджують в Державній прикордонній службі України, якщо до запровадження воєнного стану було 10-15 відмов щодоби, то тепер щодня відмовляють приблизно 80 особам. Зменшилась і інтенсивність поїздок росіян в Україну. Згідно з офіційними даними, до введення воєнного стану в Україну щодоби в'їжджало до п'яти тисяч російських громадян, тепер - лише 1300-1400. Основна причина відмов як до запровадження воєнного стану, так і нині - непідтверджена мета поїздки або попереднє перевищення дозволеного терміну перебування на території України.

Галас заради самопіару?

В умовах воєнного стану військове командування разом з військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням центральних органів виконавчої влади встановлювати особливий режим перетину українського кордону. Але особливий режим в'їзду та виїзду так і не був запроваджений, перевірки на кордоні, як і раніше, здійснюються на підставі закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Хіба що перевіряти, як свідчать події останніх днів, стали прискіпливіше.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вказує на те, що нині українська влада інформаційно "роздула" застосування цих правил для "самопіару" й таким чином дала російськім ЗМІ додаткову можливість спекулювати на темі перетину кордону для російських громадян. "Ті, хто збирається в Україну зі злою метою, і так сюди потраплять. У них буде ідеальне підтвердження мети поїздки, бронювання, квитки, довідка про смерть рідної людини тощо. Їх ці додаткові перевірки не зупинять. Але простих росіян налякають", - каже Олексій Мельник.

Повернення за рахунок перевізника

До речі, точного списку документів, які потрібно брати з собою в поїздку до України, і надалі нема. Але, як радить помічник глави Держприкордонслужби України Олег Слободян, бажано мати офіційне запрошення або нотаріально затверджений лист-запрошення, якщо це приватна поїздка до рідних, підтвердження бронювання готелю чи апартаментів, зворотні квитки в Росію. Саме наявність цих документів українські прикордонники перевіряють в обов'язковому порядку. Як розповів Слободян, на всіх прикордонних пунктах пропуску для російських громадян існує окремий коридор проходження прикордонного контролю та спеціальні приміщення, де проводяться співбесіди.

Повернення тих, кого не пустили в Україну, відрегульовано законодавством: таких осіб авіакомпанія чи бригада потягу має безкоштовно прийняти на борт літака чи посадити на потяг. Однак повернутися можна буде лише тоді, коли буде зворотній рейс за розкладом. А це може тривати більше трьох діб. До цього людина може перебувати в місцях тимчасового очікування на прикордонному пункті пропуску.

Через деякий час громадянин РФ може повторити спробу перетнути кордон України, зібравши документи для підтвердження мети поїздки, пояснюють у Державній прикордонній службі України.