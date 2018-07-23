Заарештований екс-президент Вірменії Роберт Кочарян

У Єревані суд першої інстанції в п'ятницю, 27 липня, прийняв рішення про арешт екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна на два місяці. Раніше Спеціальна слідча служба Вірменії звинуватила політика в поваленні конституційного ладу десять років тому. Кочарян вже переправлений з будівлі суду до кримінально-виконавчої установи.

Адвокати політика заявили, що оскаржать постанову суду. Сам Кочарян відкинув висунуті проти нього звинувачення і заявив, що його хочуть не допустити до участі в майбутніх позачергових парламентських виборах. "Це політичне переслідування, це вендета. Не думав, що в нашій сучасності так можна фабрикувати звинувачення", - заявив він в ефірі вірменського телеканалу напередодні арешту, передає агенція "Інтерфакс".

1 березня 2008 року було розігнано багатотисячну акцію протесту, учасники якої виступили проти підсумків президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян. В результаті зіткнень загинули десять людей, понад 250 отримали поранення. Кочарян обіймав посаду президента Вірменії з 1998 по 2008 роки.

Чинний прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян брав участь в заворушеннях 1 березня 2008 року. Пізніше він був засуджений до семи років позбавлення волі за організацію масових заворушень. Він відсидів трохи більше року та достроково вийшов на волю за амністією.