 Заарештований екс-президент Вірменії Роберт Кочарян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

Заарештований екс-президент Вірменії Роберт Кочарян

Суд в Єревані заарештував на два місяці екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна. Його звинувачують в поваленні конституційного ладу.

Суд заарештував Роберта Кочаряна на два місяці

Суд заарештував Роберта Кочаряна на два місяці

У Єревані суд першої інстанції в п'ятницю, 27 липня, прийняв рішення про арешт екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна на два місяці. Раніше Спеціальна слідча служба Вірменії звинуватила політика в поваленні конституційного ладу десять років тому. Кочарян вже переправлений з будівлі суду до кримінально-виконавчої установи.

Адвокати політика заявили, що оскаржать постанову суду. Сам Кочарян відкинув висунуті проти нього звинувачення і заявив, що його хочуть не допустити до участі в майбутніх позачергових парламентських виборах. "Це політичне переслідування, це вендета. Не думав, що в нашій сучасності так можна фабрикувати звинувачення", - заявив він в ефірі вірменського телеканалу напередодні арешту, передає агенція "Інтерфакс".

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Чинний прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян брав участь в заворушеннях 1 березня 2008 року. Пізніше він був засуджений до семи років позбавлення волі за організацію масових заворушень. Він відсидів трохи більше року та достроково вийшов на волю за амністією. 

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