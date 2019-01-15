Журналісти "Схем" знайшли активний кінобізнес Зеленського у Росії

Український шоумен Володимир Зеленський, котрий балотується на посаду президента України, є власником трьох кінокомпаній, зареєстрованих у Росії. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", оприлюдненому у четвер, 17 січня, на сайті "Радіо Свобода".

Як з'ясували журналісти, три компанії, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм, належать Зеленському та його партнерам. Йдеться про компанії "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" та "Грин Филмс", засновницею яких виступає кіпрська компанія Green Family LTD, котра також є співзасновницею ТОВ "Квартал 95" в Україні. Зеленський є одним із кінцевих бенефіціарів зазначеної кіпрської компанії.

Як повідомляють "Схеми", компанії "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм", хоч і володіють активами у сотні тисяч рублів на території РФ, проте переживають не найкращі часи. А от "Грин Филмс" здійснює у РФ прибуткову діяльність. "Згідно з даними Росстату, розмір грошових надходжень на рахунки фірми Зеленського в Росії становив: у 2014 році понад 340 мільйонів рублів, у 2015 році понад 208 мільйонів, у 2016 році більше ніж 123 мільйони. У 2017 році компанія заробила майже 180 мільйонів", повідомляють розслідувачі "Схем".

Активна продюсерська діяльність

Таким чином, пишуть далі "Схеми", загальні надходження на рахунки кінокомпанії Зеленського "Грин Филмс" у Росії з 2014 до кінця 2017 року склали близько 13 мільйонів доларів або понад 350 мільйонів гривень за нинішнім курсом.

Журналісти встановили, що "Грин Филмс" провадить активну діяльність в Росії і продюсувала там фільми і після 2014 року. "Подальший аналіз російської компанії "кварталівців" показав, що створення фільмів не лише не зупинилося ні у 2014-му, ні у 2016-му, але й що на виробництво цих кінострічок, схоже, виділяються кошти з російського бюджету", - стверджують "Схеми."

Прикметно, що в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону 25 грудня 2018 року Володимир Зеленський повідомив, що офіс його компанії припинив діяльність у Росії ще у 2014 році. Як повідомляють "Схеми", йдеться про російський філіал "Кварталу 95", котрий справді перебуває у процесі ліквідації.

У прес-службі студії "Квартал 95", коментуючи на прохання журналістів "Схем" ситуацію із бізнесом у РФ, наголосили, що "студія "Квартал 95", усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє".

Нагадаємо, що шоумен Володимир Зеленський 31 грудня минулого року заявив, що висуває свою кандидатуру на виборах президента України. 28 грудня 2018 року фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова оприлюднили результати соцопитування щодо підтримки виборцями кандидатів у президенти України. Згідно з опитуванням, у першому турі виборів президента України лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала б підтримку 16 відсотків українців, які планують голосувати. За чинного президента України Петра Порошенка в першому турі готові віддати голоси 13,8 відсотка виборців, а за артиста Володимира Зеленського - 8,8 відсотка.