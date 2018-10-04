Журналіста Сущенка етапували до російської колонії - адвокат

Українського журналіста Романа Сущенка, засудженого російським судом за шпигунство, етапували до місця відбування покарання. Про це в понеділок, 8 жовтня, повідомив його адвокат, правозахисник Марк Фейгін у Facebook.

"За попередньою інформацією, Романа Сущенка етапували до місця відбування покарання", - повдомив Фейгін. Інших подробиць він не написав.

Сущенко був визнаний Мосміськсудом винним у шпигунстві і засуджений до 12 років позбавлення волі із відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Слухання у справі, як у суді першої інстанції, так і апеляційної, відбулися в закритому режимі, оскільки матеріали розслідування мають гриф "цілком таємно".

Свою вину Сущенко категорично не визнає. Як заявляв захисник українця Марк Фейгін, його довіритель працював власним кореспондентом агентства "Укрінформ" в Парижі, а до Росії приїхав із приватним візитом, щоб зустрітися з родичами.

12 вересня 2018 року Верховний суд Росії визнав законним вирок українському журналісту.

Президент України Петро Порошенко 1 жовтня у телефонній розмові з федеральною канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) наголосив на важливості активізації зусиль для звільнення всіх українських заручників в Росії, зокрема Олега Сенцова і Романа Сущенка.