Журналіста Романа Сущенка етапували до колонії в Кіровській області

Правозахисник Марк Фейгін повідомляє про етапування засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка до виправної колонії в Кіровській області. "Сущенка етапували до ВК-11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно) для відбування покарання", - написав Фейгін у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter у середу, 7 листопада.

Як повідомлялося, Московський міський суд визнав Сущенка винним у шпигунстві і засудив до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Слухання у справі, і в суді першої інстанції, і апеляційної, відбувалися в закритому режимі, оскільки матеріали розслідування мають гриф "цілком таємно".

За даними Центру громадських зв'язків Федеральної служби безпеки РФ, Сущенко, будучи кадровим співробітником Головного управління розвідки міністерства оборони України, "цілеспрямовано збирав дані про діяльність Збройних сил РФ і Росгвардії, що становлять державну таємницю, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Свою провину Сущенко категорично не визнає. Як заявляв захисник українця Фейгін, його довіритель працював власним кореспондентом агентства "Укрінформ" у Парижі, а до Росії приїхав із приватним візитом, щоб зустрітися з родичами. 12 вересня 2018 року Верховний суд РФ підтвердив вирок Сущенку та не задовільнив жодної апеляційної скарги.