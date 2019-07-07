 Жорсткі покарання рятувальників мігрантів в Італії розкритикували в ООН і ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

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Жорсткі покарання рятувальників мігрантів в Італії розкритикували в ООН і ЄС

Італія хоче карати грошовими штрафами рятувальників біженців у Середземному морі. Брюссель перевірить відповідність суперечливого італійського декрету європейському праву.

Правозахисники критикують рішення Італії штрафувати капітанів рятувальних кораблів

Правозахисники критикують рішення Італії штрафувати капітанів рятувальних кораблів

Європейська Комісія перевірить, чи відповідає праву ЄС новоухвалений італійським парламентом декрет про безпеку, яким, серед іншого, передбачені значні штрафи для капітанів рятувальних суден з біженцями. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі ЄК у Брюсселі. Якщо італійський декрет буде визнано таким, що порушує норми ЄС, то проти Італії можуть бути ініційовані штрафні заходи у відповідності до договорів Європейського Союзу.

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Більшості з 135 врятованих у Середземному морі мігрантів італійська влада вже кілька днів не дозволяє сходити на берег. З корабля людей мають випустити лише тоді, коли інші країни ЄС погодяться їх прийняти. (28.07.2019)

Італійська влада дозволила зійти на берег понад сотні врятованих мігрантів після того, як п'ять країн-членів ЄС погодилися прийняти їх у себе. (31.07.2019)

Тим часом в управлінні Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців зазначили, що неурядові громадські організації відіграють важливу роль у "порятунку життів біженців і мігрантів, коті вирушають у небезпечну путь до Європи". А запровадження штрафів і інших санкцій щодо капітанів рятувальних кораблів може заважати чи взагалі унеможливити їхню місію з порятунку людей у Середземному морі.

Занепокоєння Брюсселя, УВКБ ООН та правозахисників з Amnesty International викликав ухвалений увечері 5 серпня в Італії безпековий декрет, котрий дозволить конфісковувати судна рятувальних організацій і штрафувати їхніх капітанів на суму до мільйона євро у випадку, якщо ті без дозволу зайдуть в італійські порти.

Ухвалений італійським парламентом декрет дозволяє силам безпеки заздалегідь зупиняти рятувальні судна з мігрантами на борту, не допускаючи їх у порти Італії. Тим, хто перешкоджатиме діям правоохоронців, загрожує до десяти років ув'язнення. Документ ще має підписати президент країни Серджіо Матарелла. Десятки італійських монастирів звернулися до Матарелли з відкритим листом, у якому попросили "захистити життя мігрантів".

Декрет став реакцією уряду Італії на ситуацію навколо капітанки судна Sea-Watch 3 Кароли Ракете (Carola Rackete). Наприкінці червня судно Ракете, попри заборону італійської влади, зайшло в порт Лампедузи, щоб висадити на берег 40 біженців, котрі понад два тижні перебували на борту її корабля. Жінку затримали. Пізніше суд в італійському місті Агрідженто постановив звільнити капітанку з-під домашнього арешту і не застосувати щодо неї жодних інших запобіжних заходів.

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