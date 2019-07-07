Жорсткі покарання рятувальників мігрантів в Італії розкритикували в ООН і ЄС

Європейська Комісія перевірить, чи відповідає праву ЄС новоухвалений італійським парламентом декрет про безпеку, яким, серед іншого, передбачені значні штрафи для капітанів рятувальних суден з біженцями. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі ЄК у Брюсселі. Якщо італійський декрет буде визнано таким, що порушує норми ЄС, то проти Італії можуть бути ініційовані штрафні заходи у відповідності до договорів Європейського Союзу.

Тим часом в управлінні Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців зазначили, що неурядові громадські організації відіграють важливу роль у "порятунку життів біженців і мігрантів, коті вирушають у небезпечну путь до Європи". А запровадження штрафів і інших санкцій щодо капітанів рятувальних кораблів може заважати чи взагалі унеможливити їхню місію з порятунку людей у Середземному морі.

Занепокоєння Брюсселя, УВКБ ООН та правозахисників з Amnesty International викликав ухвалений увечері 5 серпня в Італії безпековий декрет, котрий дозволить конфісковувати судна рятувальних організацій і штрафувати їхніх капітанів на суму до мільйона євро у випадку, якщо ті без дозволу зайдуть в італійські порти.

Ухвалений італійським парламентом декрет дозволяє силам безпеки заздалегідь зупиняти рятувальні судна з мігрантами на борту, не допускаючи їх у порти Італії. Тим, хто перешкоджатиме діям правоохоронців, загрожує до десяти років ув'язнення. Документ ще має підписати президент країни Серджіо Матарелла. Десятки італійських монастирів звернулися до Матарелли з відкритим листом, у якому попросили "захистити життя мігрантів".

Декрет став реакцією уряду Італії на ситуацію навколо капітанки судна Sea-Watch 3 Кароли Ракете (Carola Rackete). Наприкінці червня судно Ракете, попри заборону італійської влади, зайшло в порт Лампедузи, щоб висадити на берег 40 біженців, котрі понад два тижні перебували на борту її корабля. Жінку затримали. Пізніше суд в італійському місті Агрідженто постановив звільнити капітанку з-під домашнього арешту і не застосувати щодо неї жодних інших запобіжних заходів.