"Жовті жилети" протестували у Франції 15-ті вихідні поспіль: активність зросла

Тисячі людей вчергове вийшли на вулиці Франції в суботу, 23 лютого, протестуючи проти політики уряду та президента країни Еммануеля Макрона. Це вже 15-та щотижнева акція "жовтих жилетів" . У протестах взяли участь, за оцінками МВС країни, 46 тисяч осіб по всій Франції, з них 5,6 тисячі - у Парижі. Це більше, ніж тиждень тому, коли число протестувальників становило 41,5 тисячі, з яких п'ять тисяч - у Парижі, інформує агенція новин Reuters. Утім, це значно менше, ніж на піку протестів у листопаді-грудні минулого року, коли кількість учасників сягала й 280 тисяч. Акції 23 лютого пройшли переважно мирно.

У Парижі демонстранти зібралися опівдні біля Тріумфальної арки на Єлисейських полях і в оточенні поліції пройшли заможними кварталами столиці повз Лувр та Паризьку оперу. Неподалік садів Трокадеро, які розташовані навпроти Ейфелевої вежі, виникли сутички. Поліція змушена була застосувати сльозогінний газ, двоє осіб постраждали. Загалом, за словами представників поліції, у суботу в Парижі затримали 28 протестувальників.

Оскільки демонстрації "жовтих жилетів" часто супроводжуються проявами насильства, в деяких французьких містах, зокрема, Клермон-Феррані в центральній частині Франції в суботу були закриті магазини через побоювання вандалізму. Загалом на демонстрацію у цьому місті вийшли дві з половиною тисячі осіб, 18 демонстрантів були затримані поліцією.

Нагадаємо, що хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив серію загальнонаціональних дебатів.