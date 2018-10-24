 Житомирська облрада ухвалила мораторій на культурний продукт російською мовою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Житомирська облрада ухвалила мораторій на культурний продукт російською мовою

У Житомирській області мають запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Житомирські депутати за мораторій на російськомовний продукт

Депутати Житомирської обласної ради на засіданні у четвер, 25 жовтня, більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, інформує "Інтерфакс-Україна".

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У Львівській області хочуть запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Львівська облрада ухвалила відповідне рішення, яке, утім, має рекомендаційний характер. (19.09.2018)

Автори суперечливого "мораторію на російськомовний культурний продукт" на Львівщині не конкретизували, що саме пропонують заборонити. Попри рекомендаційний характер рішення, воно викликало критику правозахисників. (20.09.2018)

Щодо механізмів реалізації цього рішення, то Житомирська обласна державна адміністрація має вжити заходів для створення міжвідомчої робочої групи з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Депутати рекомендували органам місцевого самоврядування області ухвалити такі самі рішення щодо встановлення мораторію.

Нагадаємо, що Львівська обласна рада 18 вересня теж ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області "до моменту повного припинення окупації території України". Введення мораторію підтримали 57 депутатів із 84.

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