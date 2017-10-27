 Житло в Європі: де його зараз вигідно купувати або винаймати | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.07.2019

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Економіка

Житло в Європі: де його зараз вигідно купувати або винаймати

Огляд цін на нерухомість, підготований компанією Deloitte, демонструє: придбання і особливо оренда квартир у великих західних містах нерідко дешевші, ніж у столицях на сході ЄС.

Вечірній вид на Прагу

Вечірній вид на Прагу

Мюнхен увійшов до трійки міст з найдорожчою в Європі нерухомістю, в Чехії житло швидше за все дорожчає зараз зовсім не у Празі, ціни на квартири знижуються в Римі і Бірмінгемі, в Аліканте вони нижчі, ніж у середньому по Іспанії, у Відні оренда житла обходиться дешевше, ніж у Варшаві.

Такими є деякі, почасти досить несподівані, результати нового, восьмого за ліком огляду ринку європейської житлової нерухомості Deloitte Property Index 2019, опублікованого 24 липня англійською мовою. Експерти міжнародної консалтингової компанії Deloitte проаналізували ситуацію в 46 містах в 15 країнах ЄС та Норвегії на основі даних за 2018 рік.

Головний висновок із огляду, якщо аналізувати його з точки зору громадян пострадянських держав, які цікавляться європейською нерухомістю, такий: можливості для представників середнього класу купити або зняти житло за відносно доступними цінами є сьогодні в різних країнах як на сході, так і на заході Європи.

Але, звичайно, не у Парижі і Лондоні. Вони з великим відривом лідирують в списку міст з найдорожчою нерухомістю. Так, у французькій столиці (без передмість) ціна квадратного метра в новобудовах становить в середньому 12910 євро, у британській - 11185 євро за квадратний метр.

Квартири в Парижі найдорожчі в Європі

Квартири в Парижі найдорожчі в Європі

Найдорожче в Парижі, Лондоні і містах Норвегії

Що ж стосується знімного житла, то оренда паризької квартири обходиться в середньому в 27,8 євро за квадратний метр, і це знову ж таки найвища ціна в огляді Deloitte. В даному списку на другому місці йде Осло (25,3), потім ще один норвезьке місто - Тронхейм (21,3), потім Лондон (20,1), а замикає першу п'ятірку Берген (19,79). Тож уявлення про Норвегію як про країну з украй дорогим орендованим житлом повністю підтверджується.

Купівля нової квартири в столиці цієї північної країни обійдеться в 6930 євро за квадратний метр, що забезпечує Осло четверте місце в списку найдорожчих міст Європи. А на третьому місці Мюнхен (7800). Це місто - одне з трьох винятків з правил, згідно з яким ціни на житло в столиці завжди найвищі в країні. Два інших - Барселона (5460), яка залишила після стрибка цін всього за рік на 29,7 відсотка далеко позаду Мадрид (4345) і Мілан (3637). Останній, своєю чергою, випередив Рим (3318), де нерухомість, як і в Турині (1954), в 2018 році подешевшала на 1,5 відсотка.

Що ж стосується столиці Німеччини, то Берлін (4973) поступився в огляді Deloitte і Гамбургу (5000), і Франкфурту-на-Майні (6170). Проте, нову нерухомість в найбільшому місті ФРН особливо вигідною, як іще років десять тому, вже не назвеш. І вона продовжує швидко дорожчати: за минулий рік ціни зросли на 8,8 відсотка. Тож Берлін тепер в одній лізі з Амстердамом (5148) і все більше наздоганяє Копенгаген (6082).

На цьому тлі більш доступними виглядають нові квартири в інших європейських столицях. Наприклад, у Відні, яка в цьому році вдесяте поспіль очолила рейтинг найсприятливіших для життя міст світу, що складається консалтинговим агентством Mercer. Квадратний метр коштує тут 4199 євро, тож у списку найдорожчих міст в огляді Deloitte столиця Австрії зайняла 17 місце.

Прага і Рига наздоганяють і обганяють великі західні міста

Істотно менше квадратні метри коштують у Лісабоні (3482), Брюсселі (3350) і Празі (3162), не кажучи вже про Варшаву (1935), Будапешт (1853), Ригу (1744) та Загреб (1720). Однак у всіх цих містах нерухомість досить швидко дорожчає, особливо в столицях Португалії і Чехії: там ціни виросли в 2018 році відповідно на 15,9 і 22,2 відсотка.

Після такого стрибка нові квартири в Празі коштують, згідно з оглядом Deloitte, вже приблизно стільки ж, або навіть помітно більше, ніж новобудови в бельгійських містах Антверпені і Генті, в австрійських Граці і Лінці, в британських Бірмінгемі і Манчестері, в нідерландських Гаазі і Роттердамі, в датському Оденсе або іспанському Аліканте.

У бельгійському Антверпені квартири вже ненабагато дорожчі, ніж у Празі

У бельгійському Антверпені квартири вже ненабагато дорожчі, ніж у Празі

А в Ризі за нове житло платять тепер уже майже стільки ж, скільки в португальському Порту або італійському Турині (який, до речі, буде приймати зимові Олімпійські ігри 2026 року). Тож нові квартири в двох цих східноєвропейських столицях за цінами наздогнали і частково перегнали новобудови у великих, але не столичних містах Західної Європи з населенням від декількох сотень тисяч до приблизно півмільйона жителів.

Але загалом житлова нерухомість в Східній Європі, як і раніше, залишається найбільш доступною. Так, у другому за населенням місті Угорщини, університетському і машинобудівному центрі Дебрецені неподалік українського кордону, квадратний метр коштував торік 1110 євро. А в другому за населенням місті Польщі, в колишній столиці країни Кракові, нова квартира обходилася в 1607 євро за квадратний метр.

Однак ситуація може почати швидко змінюватися, про що свідчить приклад промислового і університетського міста Острави, третього за величиною в Чехії. Тут нові квартири лише за рік подорожчали на 30,3 відсотка до 1693 євро за квадратний метр, хоча все ще істотно поступаються в ціні не тільки празьким новобудовам, а й нерухомості в Брно (2298).

Орендна плата в Берліні та Відні за європейськими мірками низька

В огляді Deloitte Дебрецен і Острава увійшли також в число міст з найнижчою орендною платою: тут винайм житла коштує в середньому 6,4 і 6,6 євро за метр квадратний. А на п'ятому місці знизу в списку з 46 міст виявився Берлін (7,3 євро). Тож знімати житло в столиці Німеччини за європейськими мірками дуже вигідно.

Таким чином, бурхливі протести берлінських квартиронаймачів проти непомірно дорогого, на їхню думку, житла в місті, які в червні цього року призвели до рішення місцевої влади на п'ять років заморозити орендну плату, відображають суб'єктивні відчуття городян, які звикли свого часу до куди більш низьких цін, особливо у колишній НДР. Але в порівнянні з жителями інших європейських міст, і тим більше столиць, жителі Берліна, незважаючи на помітне зростання оренди останніми роками, як і раніше, платять дуже мало.

Орендувати квартиру в Берліні, за європейськими мірками, дуже вигідно

Орендувати квартиру в Берліні, за європейськими мірками, дуже вигідно

У всякому разі, в Парижі і Осло доводиться викладати втричі з гаком більше, а в Манчестері і Варшаві - вдвічі більше. Винаймане житло, відповідно до огляду Deloitte, обходиться дорожче, ніж в Берліні, не тільки в східноєвропейських столицях Празі і Будапешті, а й в таких містах регіону як Краків, Вроцлав або Брно.

Це значною мірою пов'язано з тим, що в Німеччині дуже розвинений ринок орендованого житла і тому там панує сильна конкуренція. Як наслідок - орендна плата і в інших німецьких містах помітно нижча, ніж у середньому по Європі. У Франкфурті-на-Майні квадратний метр коштує 8,4 євро, в Гамбурзі 8,6 євро і навіть в особливо дорогому Мюнхені - "лише" 10,5 євро.

Аналогічна ситуація і в Австрії - не тільки в Граці і Лінці, де орендна плата становить 8,3 євро, а й у Відні, де в середньому платять 9,8 євро. У Бельгії, підкреслюють автори огляду, винаймати житло теж відносно вигідно. Чого ніяк не скажеш про великі міста Нідерландів, Данії, Великобританії, Франції і, тим більше, Норвегії.

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  • Теки для документів

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    Теки для документів

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  • Жалюзі

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

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  • Домашні пантофлі

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    Домашні капці

    Капці, безперечно, є типовими не лише для німецьких осель. Але іноземці часто дивуються, з якою спритністю німці змінюють взуття на зручні м'якенькі пантофлі. Деякі родини тримають напоготові капці для гостей - при чому капці різних розмірів.

  • З власною ковдрою в двоспальному ліжку

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    Автор: Елізабет Ґренір


 

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Вечірній вид на Прагу

Житло в Європі: де його зараз вигідно купувати або винаймати

Огляд цін на нерухомість Deloitte: квартири в великих західних містах нерідко дешевші, ніж в столицях на сході ЄС.  

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