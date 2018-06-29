Жителі Уганди платитимуть податок на соцмережі у смартфонах

Жителі Уганди, які використовують соціальні мережі або месенджери на власних смартфонах, такі як Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram та Skype, відтепер вимушені будуть щоденно сплачувати за це.

Починаючи з неділі, 1 липня, кожен житель країни, який використовує мобільний інтернет для соціальних мереж, має сплачувати за це близько п'яти центів. Ці кошти збиратимуть мобільні оператори та передаватимуть їх уряду.

Запровадивши плату за користування мобільними додатками, уряд країни розраховує отримати додаткові надходження у розмірі близько 360 мільйонів доларів на рік, повідомляє агенція dpa. Ця сума становить близько чотирьох відсотків річних бюджетних видатків Уганди.

Критики цього рішення вбачають у ньому прагнення президента Уганди Йовері Мусевені послабити своїх політичних опонентів. Сам Мусевені, який перебуває при владі в країні з 1986 року, є активним користувачем соцмережі Twitter, утім періодично закидає соцмережам поширення чуток. Під час загальних виборів президента та парламенту, які відбулись у країні у 2016 році, уряд Уганди заблокував мобільний інтернет, що значно ускладнило для опозиції організацію протестів.