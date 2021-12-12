Жителі Нової Каледонії відмовилися від незалежності від Франції

Французька заморська територія Нова Каледонія провела третій і останній референдум щодо незалежності. За попередніми підрахунками, 96,5 відсотка жителів цих островів у Тихому океані, які взяли участь у волевиявленні, проголосували проти відділення від Франції, передає dpa. Явка на виборах скалала лише 44 відсотки, що значно менше порівняно з референдумами у 2018 і 2020 роках, де кількість виборців сягала понад 80 відсотків.

Близько 185 000 виборців мали право проголосувати на референдумі і відповісти на запитання, чи має острів у південній частині Тихого океану, розташований приблизно за 1200 кілометрів на схід від Австралії, отримати незалежність від Франції.

Наразі архіпелаг належить до так званих заморських територій Франції. Це низка територій, що належать Франції, але розташовані за межами континенту. Всі вони мають різний правовий статус, різний рівень автономії, проте всі мають представництво у Парламенті Франції та право голосу у Європейському парламенті.

Нова Каледонія має особливий статус після угоди у 1998 році, згідно з якою до 2022 року на цій території можуть тричі провести референдум про незалежність. Референдуми повинні проводити щодва роки. Угоду підписали після масштабних конфліктів між корінним населенням і нащадками європейських колонізаторів, унаслідок яких загинули понад 70 людей. Угода також передбачає децентралізацію влади.

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Локальні лідери, які виступають за незалежність, намагалися перенести референдум у зв'язку з пандемією короновірусу, однак вищий адміністративний суд Франції відмовив їм у задоволенні відповідного клопотання.

"Каледонці вирішили залишитися французами. Вони ухвалили це рішення вільно", - заявив президент Франції Еммануель Макрон у телезверненні за підсумками референдуму, повідомляє Reuters.

Ці острови мають геостратегічне значення для Парижа. Критики незалежності, зокрема, побоюються зростання впливу Китаю в регіоні, якщо острови не належатимуть Франції.