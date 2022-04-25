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Живопис

Живопис - вид образотворчого мистецтва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "живопис".

В одному ряду з архітектурою, скульптурою, графікою та малюнком живопис належить до класичних видів образотворчого мистецтва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні 25.04.2022

Цього року на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому: на світ мистецтва наклала свій відбиток війна Росії проти України - і це видно не лише з українського павільйону.
Сильвестр Сталлоне відкрив у Німеччині виставку своїх картин

Сильвестр Сталлоне відкрив у Німеччині виставку своїх картин 05.12.2021

Сталлоне з юності цікавиться живописом. У грудні в німецькому у Гаґені відкрилася виставка картин, написаних ним у різні роки. Велика експозиція присвячена ювілею знаменитого актора: цього року йому виповнилося 75 років.
Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу

Тут був Дюрер, або Таємниці великого майстра Ренесансу 01.08.2021

"Тут був Дюрер" - так називається виставка в Аахені, яка розкриває таємниці великого майстра Ренесансу. На що він жив насправді? Про що писав у щоденнику і як "вибивав" собі пенсію? Подробиці - у статті DW.
Цікаві факти про Боба Ділана

Цікаві факти про Боба Ділана 24.05.2021

24 травня 2021 року американському музиканту, поету та художнику Бобу Ділану виповнюється 80 років.

Енді Воргол, який назавжди змінив сучасне мистецтво (фотогалерея)

Енді Воргол, який назавжди змінив сучасне мистецтво (фотогалерея) 26.02.2021

Виставка у кельнському Музеї Людвіґа, присвячена світовій легенді попарту з українським корінням Енді Ворголу, відтепер доступна і в цифровому форматі. Цікаві факти із його життя - у фотогалереї DW.

Попарт Енді Воргола, який назавжди змінив сучасне мистецтво

Попарт Енді Воргола, який назавжди змінив сучасне мистецтво 26.02.2021

Виставка у кельнському Музеї Людвіґа, присвячена світовій легенді попарту з українським корінням Енді Ворголу, відтепер доступна і в цифровому форматі. Цікаві факти із його життя - у нашій фотогалереї.

Як виглядає Андріївська церква після 11 років реставрації (14.12.2020) 14.12.2020

Після 11-річної реставрації в Андріївській церкві провели урочисту літургію й освячення престолу. А вже з 15 грудня до однієї з найвідоміших і найкрасивіших церков Києва зможуть потрапити віряни і відвідувачі.
Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів

Полотно Бенксі пішло з молотка за 7,5 мільйона фунтів 22.10.2020

Торги тривали всього вісім хвилин. Попередньо іронічну картину "Покажи мені Моне" оцінювали у 3,5 мільйона фунтів.
Загадки картин: від коду да Вінчі до Червоного квадрата (фоторепортаж)

Загадки картин: від "коду да Вінчі" до "Червоного квадрата" (фоторепортаж) 16.06.2020

Шедеври світового живопису мають безліч загадок: від "коду да Вінчі" до "Червоного квадрата" Казимира Малевича. До цього часу багато таємниць не розкриті...

Загадкові картини і таємниці шедеврів живопису

Загадкові картини і таємниці шедеврів живопису 16.06.2020

Шедеври світового живопису мають безліч загадок: від "коду да Вінчі" до "Червоного квадрата" Казимира Малевича. До цього часу багато таємниць не розкриті...

Нацистський артдилер і його колекція: кому дістануться картини?

Нацистський артдилер і його колекція: кому дістануться картини? 10.06.2020

Кілька років поспіль мистецтвознавці, історики та реставратори з'ясовували походження творів мистецтва, що таємно зберігалися у сина нацистського артдилера. Що вдалося дізнатися?
Знайдені в Індонезії печерні малюнки є найстарішими у світі - вчені

Знайдені в Індонезії печерні малюнки є найстарішими у світі - вчені 12.12.2019

Виявлені у 2017 році малюнки мисливців та тварин в печері на індонезійському острові Сулавесі, яким 44 тисячі років, можуть бути найстарішим витвором мистецтва у світі, йдеться у дослідженні вчених.
Викрадену 23 роки тому картину Ґустава Клімта знайшли у сміттєвому пакеті

Викрадену 23 роки тому картину Ґустава Клімта знайшли у сміттєвому пакеті 12.12.2019

Полотно австрійського художника Ґустава Клімта знайшли під час прибирання в саду музею, звідки її викрали у 1997 році. Справжність картини однак ще має підтвердити експертиза.

Рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети (фотогалерея) 19.02.2019

Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою.
Рік Рембрандта - геній, який підкорив пензлем світ

Рік Рембрандта - геній, який підкорив пензлем світ 05.02.2019

Рембрандт - найвідоміший та найвидатніший художник Нідерландів. Він став законодавцем золотої доби голландського живопису. 350-річчя дня смерті художника відзначать численними виставками.
Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого

Виставка року: шедеври Пітера Брейгеля-старшого 23.12.2018

У Відні триває унікальна виставка робіт видатного нідерландського живописця.
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