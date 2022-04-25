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Живопис - вид образотворчого мистецтва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "живопис".
В одному ряду з архітектурою, скульптурою, графікою та малюнком живопис належить до класичних видів образотворчого мистецтва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.