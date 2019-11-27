Жертви війни на Донбасі (інфографіка)

З початку збройного протистояння на Донбасі загинули понад три тисячі мирних жителів. Загальна кількість жертв цього конфлікту за п'ять років перевищила 13 тисяч осіб, підрахували в УВКПЛ ООН.
Найбільше цивільних загинуло в 2014-15 роках (на фото - під час боїв за Донецький аеропорт у січні 2015 року)
За п'ять років військового конфлікту на Донбасі, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), наданим у відповідь на запит DW, загинули від 13 000 до 13 200 осіб. З них - 3 345 цивільних осіб, включно з 298 пасажирами, які загинули під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.
У поточному році (дані до 31 жовтня) кількість загиблих серед цивільних осіб становила 25 осіб, ще 130 поранено. Це - найнижчі втрати серед цивільних за всі роки конфлікту, повідомляють в УВКПЛ ООН. Найбільше мирних жителів на Донбасі постраждало 2014 року - 2082 загинули і понад 4000 поранено.
В УВКПЛ ООН порахували й втрати військових на Сході України. За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року на Донбасі загинули близько 4 100 військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) та близько 5 650 членів збройних формувань сепаратистів. До цього числа входять як загиблі безпосередньо внаслідок бойових дій, так і небойові втрати, тобто жертви необережного поводження зі зброєю та вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також вбивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН.
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