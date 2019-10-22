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Жан-Клод Юнкер

Жан-Клод Юнкер - люксембурзький політик, колишній голова Європейської Комісії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Жан-Клод Юнкер".

Жан Клод Юнкер отримав юридичну освіту в Страсбурзькому університеті. Однак юристом він ніколи не працював, натомість Юнкер весь час займається політикою. Він входить до люксембурзької Християнсько-соціальної народної партії. 2014 до 2019 року він був головою Європейській Комісії. З 1989-го до 2009-го року Юнкер був міністром фінансів Люксембургу й з 1995-го до 2013-го року обіймав посаду прем'єр-міністра Люксембургу. З 2005-го до 2013-го року він головував у Єврогрупі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія визнала Хорватію готовою приєднатися до Шенгенської зони

Єврокомісія визнала Хорватію готовою приєднатися до Шенгенської зони 22.10.2019

Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію до Шенгенської зони, вказавши на виконання урядом у Загребі необхідних умов. Тепер інші країни-члени ЄС повинні схвалити приєднання Хорватії до Шенгену.
Юнкер у прощальній промові закликав боротися з тупим націоналізмом

Юнкер у прощальній промові закликав "боротися з тупим націоналізмом" 22.10.2019

Жан-Клод Юнкер у своїй прощальній промові на посаді голови Єврокомісії порадив наступникам боротися всіма силами з націоналізмом. Він відзначив і успіхи оолюваної ним Єврокомісії, зокрема в економіці.
Британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit

Британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit 19.10.2019

Депутати Палати громад більшістю голосів проголосували за відкладення голосування щодо угоди про Brexit. Такий крок - ляпас для прем'єр-міністра Бориса Джонсона. У Брюсселі вимагають пояснень.
Лондон та Брюссель домовились щодо нової угоди про Brexit

Лондон та Брюссель домовились щодо нової угоди про Brexit 17.10.2019

Євросоюз та Великобританія домовились щодо виходу останньої з Європейського Союзу. Нову угоду ще мають ратифікувати європейський та британський парламенти.

Джонсон: Великобританія вийде з ЄС ще у жовтні

Джонсон: Великобританія вийде з ЄС ще у жовтні 07.10.2019

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон знову запевняє, що Великобританія остаточно залишить ЄС до кінця жовтня.
У ЄС відреагували на нові пропозиції Бориса Джонсона щодо Brexit

У ЄС відреагували на нові пропозиції Бориса Джонсона щодо Brexit 02.10.2019

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодився провести переговори з Борисом Джонсоном щодо пропозицій про внесення змін до угоди про Brexit. Водночас він виділив "проблемні моменти" у пропозиції британського прем'єра.
Борис Джонсон висунув ЄС ультиматум щодо Brexit: нова угода або без угоди

Борис Джонсон висунув ЄС ультиматум щодо Brexit: нова угода або без угоди 02.10.2019

Європейському Союзу британський прем'єр-міністр запропонував обирати між його останньою пропозицію щодо нової угоди про Brexit, або готуватися до Brexit без угоди.
Світові лідери в Парижі вшанували пам'ять Жака Ширака

Світові лідери в Парижі вшанували пам'ять Жака Ширака 30.09.2019

До Парижа на церемонію прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком прибули десятки світових лідерів та політичних діячів.
Юнкер: У випадку жорсткого Brexit в Ірландії буде контроль на кордоні

Юнкер: У випадку "жорсткого" Brexit в Ірландії буде контроль на кордоні 22.09.2019

Якщо Великобританія вийде з ЄС без угоди, то між Ірландією та Північною Ірландією буде запроваджений прикордонний контроль, наголосив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Однак, за його словами, ще не пізно домовитися.
Брюссель отримав від Лондона неофіційні документи щодо Brexit

Брюссель отримав від Лондона неофіційні документи щодо Brexit 19.09.2019

Великобританія надала Єврокомісії технічні папери щодо питань митниці, виробництва товарів та санітарних правил після виходу країни з Євросоюзу. Британський прем'єр Борис Джонсон звітує про успіхи у переговорах.
Брюссель чекає від Лондона пропозицій щодо Brexit

Брюссель чекає від Лондона пропозицій щодо Brexit 16.09.2019

Великобританія поки що не надала ЄС пропозицій щодо альтернативи "бекстопу" через Brexit, які можна реалізувати. Про це повідомили в Єврокомісії після зустрічі Жана-Клода Юнкера й британського прем'єра Бориса Джонсона.
Саміт Україна-ЄС: передвиборчі чвари на євроінтеграційному тлі

Саміт Україна-ЄС: передвиборчі чвари на євроінтеграційному тлі 08.07.2019

Допомога у понад 100 мільйонів євро, змістовна заява та емоційні промови європейських топ-чиновників - так пройшов саміт Україна-ЄС у Києві. Профільну українську віцепрем'єрку на саміт не пустили.

Зеленський про санкції: поїхали на Донбас, якщо маєте сумніви (08.07.2019) 08.07.2019

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнє Європи неможливе без миру в Україні, та закликав до подальших санкцій проти Росії. 21-й саміт Україна-ЄС в Києві став першим для Зеленського.

Саміт Україна-ЄС у Києві: підтримка реформ і заклики до Росії

Саміт Україна-ЄС у Києві: підтримка реформ і заклики до Росії 08.07.2019

За підсумками саміту Україна-ЄС сторони ухвалили спільну заяву. Також підписано кілька угод. Володимир Зеленський запевнив європейських партнерів у своєму бажанні проводити подальші реформи.
Саміт Україна-ЄС: перший для Зеленського, останній для Туска і Юнкера

Саміт Україна-ЄС: перший для Зеленського, останній для Туска і Юнкера 08.07.2019

Саміт Україна-ЄС 8 липня у Києві стане першою такою подією для президента Зеленського і останньою для чинного керівництва ЄС. Утім, обидві сторони дуже хочуть провести саміт саме зараз.
На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Могеріні

На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Могеріні 04.07.2019

У Києві 8 липня відбудеться 21-й саміт Україна-ЄС, на ньому планується підписати спільну заяву і низку угод. Сторони на саміті будуть представлені на найвищому рівні.

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