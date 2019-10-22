Жан-Клод Юнкер - люксембурзький політик, колишній голова Європейської Комісії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Жан-Клод Юнкер".

Жан Клод Юнкер отримав юридичну освіту в Страсбурзькому університеті. Однак юристом він ніколи не працював, натомість Юнкер весь час займається політикою. Він входить до люксембурзької Християнсько-соціальної народної партії. 2014 до 2019 року він був головою Європейській Комісії. З 1989-го до 2009-го року Юнкер був міністром фінансів Люксембургу й з 1995-го до 2013-го року обіймав посаду прем'єр-міністра Люксембургу. З 2005-го до 2013-го року він головував у Єврогрупі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.