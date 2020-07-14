Естонія підтвердила загибель свого громадянина на Донбасі

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтвердив загибель громадянина країни Миколи Ільїна під час бойових дій на Донбасі. Як повідомив Рейнсалу порталу телерадіомовлення ERR у четвер, 16 липня, загиблий отримав громадянство Естонії в 2016 році в порядку натуралізації, відмовившися від громадянства Білорусі, передає агентство "Інтерфакс".

"Подробиці події уточнює міністерство закордонних справ України. В Естонії діє принцип, що громадяни Естонії можуть перебувати у військових частинах інших країн з дозволу уряду", - зазначив Рейнсалу. Однак, наскільки відомо главі МЗС Естонії, в даний час жодного такого дозволу видано не було.

15 липня ЗМІ Естонії повідомили, що 13 липня під час бойових дій на Донбасі загинув уродженець Білорусі і громадянин Естонії Микола Ільїн. За даними деяких ЗМІ, саме Ільїн був тим самим українським військовим медиком, який загинув на Донбасі в результаті обстрілу з боку збройних формувань самопроголошених республік.

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Вбивство військового медика на Донбасі

Раніше в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) України повідомили, що 13 липня українська евакуаційна група під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця поблизу селища Зайцеве "потрапила в заздалегідь підготовлену засідку" ворога, який "застосував стрілецьке озброєння практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи".

Українські військові підкреслюють, що евакуаційна група була в білих касках і з відповідними розпізнавальними знаками, вона відправилася за тілом загиблого після підтвердження режиму "Тиша" з боку противника.

"В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойову травму. Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл вже з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - заявили в штабі ООС. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

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Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками незаконних збройних формувань.



