Ер-Ріяд: Нафтопереробні заводи атакували дрони іранського виробництва

Атаки на два нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії 14 вересня, відповідальність за які взяли взяли на себе повстанці-хусити з Ємену, були здійснені за допомогою іранської зброї. Про це заявив речник міжнародної військової коаліції під проводом Саудівської Аравії в понеділок, 16 вересня, в Ер-Ріяді.

Дані розслідування вказують на те, що "зброя, яку використали під час обох нападів, походила з Ірану", цитує інформагенція AFP. Нині, за словами речника, слідчі намагаються дізнатися, звідки прибули дрони, що завдали ударів по нафтопереробних заводах. Згідно з попередніми даними розслідування, безпілотники прилетіли не з Ємену.

Тим часом американські медіа поширили супутникові знімки з посиланням на неназваних представників влади США. Знімки вказують на те, що атаки на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії не могли бути здійснені з території Ємену, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на ABC, CBS і The New York Times.

На цьому тлі США продовжують тиснути на Іран і звинувачувати Тегеран в організації нападів. Міністр енергетики США Рік Перрі заявив 16 вересня про "зумисний напад на світову економіку і світовий енергетичний ринок". "Попри злісні зусилля Ірану, ми цілковито впевнені в тому, що ринок вистоїть і відреагує позитивно", - цитує міністра інформагенція dpa.

Європейський Союз і Китай натомість закликали утриматися від передчасних висновків і зачекати результатів розслідування.

Наслідки обстрілів

Нагадаємо, через атаку безпілотників на нафтопереробні заводи компанії Saudi Aramco добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів. Таке падіння обсягів добового видобутку вважається одним із найбільших в історії.

У відповідь на це президент США Дональд Трамп наказав розблокувати американські стратегічні запаси нафти.

Унаслідок обстрілів і раптового скорочення обсягів видобутку в Саудівській Аравії світові ціни на нафту різко підскочили.

Відповідальність за напад на заводи взяли на себе єменські повстанці-хусити, однак держсекретар США Майк Помпео звинуватив у цьому Іран. Офіційний Тегеран відкинув звинувачення.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії за допомогою безпілотних, балістичних і крилатих ракет іранського виробництва.