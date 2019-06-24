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Фото: DW/B. Scheid
Еркан Арікан
Пропустити розділ Еркан Арікан: інші публікації
Еркан Арікан: інші публікації
Коментар: Ердогана обрали непевні у собі
Коментар: Ердогана обрали непевні у собі
Виборці не довірили конкуренту Ердогана врегулювання криз, з якими зіткнулася країна, вважає Еркан Арікан.
Еркан Арікан
Коментар
Політика
30.05.2023
30 травня 2023 р.
Вибори в Туреччині під гаслом "не довіряйте соціологам"
Вибори в Туреччині під гаслом "не довіряйте соціологам"
Ні землетрус, ні погана економічна ситуація, не шкодять Ердогану на виборах. На нього досі покладають багато очікувань.
Еркан Арікан
Коментар
Політика
15.05.2023
15 травня 2023 р.
Ердоган бореться за збереження влади
Ердоган бореться за збереження влади
За допомогою дипломатичного скандалу Ердоган вкотре відволікає від внутрішньополітичних проблем, вважає Еркан Арікан.
Еркан Арікан
Коментар
Політика
25.10.2021
25 жовтня 2021 р.
Демократія у Туреччині все ще жива
Демократія у Туреччині все ще жива
Результат повторних виборів у Стамбулі є важливою перемогою для турецької демократії, впевнений Еркан Арікан.
Еркан Арікан
Коментар
Політика
24.06.2019
24 червня 2019 р.
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