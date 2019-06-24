  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Очільник турецької редакції DW
Фото: DW/B. Scheid

Еркан Арікан

Пропустити розділ Еркан Арікан: інші публікації

Еркан Арікан: інші публікації

Перемогу святкують прихильники Ердогана

Коментар: Ердогана обрали непевні у собі

Коментар: Ердогана обрали непевні у собі

Виборці не довірили конкуренту Ердогана врегулювання криз, з якими зіткнулася країна, вважає Еркан Арікан.
Очільник турецької редакції DW
Еркан Арікан
Коментар
Політика30 травня 2023 р.
Перед штаб-квартирою AKP в Анкарі

Вибори в Туреччині під гаслом "не довіряйте соціологам"

Вибори в Туреччині під гаслом "не довіряйте соціологам"

Ні землетрус, ні погана економічна ситуація, не шкодять Ердогану на виборах. На нього досі покладають багато очікувань.
Очільник турецької редакції DW
Еркан Арікан
Коментар
Політика15 травня 2023 р.
Реджеп Таїп Ердоган

Ердоган бореться за збереження влади

Ердоган бореться за збереження влади

За допомогою дипломатичного скандалу Ердоган вкотре відволікає від внутрішньополітичних проблем, вважає Еркан Арікан.
Очільник турецької редакції DW
Еркан Арікан
Коментар
Політика25 жовтня 2021 р.
Екрем Імамоглу виступає перед своїми прихильниками у Стамбулі

Демократія у Туреччині все ще жива

Демократія у Туреччині все ще жива

Результат повторних виборів у Стамбулі є важливою перемогою для турецької демократії, впевнений Еркан Арікан.
Очільник турецької редакції DW
Еркан Арікан
Коментар
Політика24 червня 2019 р.
На головну сторінку