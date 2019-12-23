 Ердоган: У Лівії перебувають дві тисячі бійців ПВК ″Вагнер″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2019

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Ердоган: У Лівії перебувають дві тисячі бійців ПВК "Вагнер"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче дізнатися, що саме роблять у Лівії найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер".

Schweiz UNHCR-Flüchtlingsforum in Genf | Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei (picture-alliance/AP Photos/Pool Presidential Press Service)

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стверджує, що у Лівії зараз перебувають дві тисячі бійців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це він заявив у середу, 25 грудня, під час спільної пресконференції з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

"Для чого і чому сьогодні в Лівії перебувають п'ять тисяч найманців із Судану і дві тисячі найманців із ПВК" Вагнер"? Що вони там роблять?", - запитав Ердоган, цитує державне турецьке інформагентство Anadolu.

Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує уряд національної єдності Лівії, а не командувача "Лівійської національної армії" Халіфу Хафтара, який протистоїть уряду. "Туреччина робить спільні кроки з визнаним на міжнародному рівні урядом національної єдності Лівії. Халіфа Хафтар не визнаний на міжнародному рівні. У нього немає повноважень, чого не скажеш про главу уряду Лівії Фаїза Сараджа", - зазначив турецький президент.

За оцінками деяких експертів і спостерігачів, у прагненні отримати владу в Лівії Хафтара начебто підтримує Москва. Генерал у 1978-1979 роках як представник військової еліти Лівії навчався в СРСР і знає російську мову. Упродовж останніх років він неодноразово відвідував Москву і проводив переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Востаннє лівійський генерал приїздив до російської столиці у листопаді 2018 року. На його зустрічі із главою міноборони Росії був присутній і бізнесмен Сергій Пригожин, якого пов'язують з приватною військовою компанією "Вагнер".

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Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що бійці ПВК "Вагнер" надають підтримку силам Хафтара. За даними журналу Foreign Policy, з вересня 2019 Росія задіює у війні в Лівії своїх військових, зокрема бійців з "Вагнер". Як розповів кореспонденту журналу лівійський командир Мохаммед аль-Даррат, що бореться на стороні уряду національної єдності, про професіоналізм снайперів "Вагнера" свідчать високоточні постріли в груди і голову, від яких загинули 30 відсотків підлеглих йому солдатів.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на самопроголошену "Лівійську національну армію" (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

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