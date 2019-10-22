 Ердоган та Путін домовилися щодо спільних дій на північному сході Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Новини

Ердоган та Путін домовилися щодо спільних дій на північному сході Сирії

Туреччина погодилася подовжити перемир'я на північному сході Сирії ще на 150 годин. Після виведення курдських підрозділів військові Туреччини і РФ мають спільно патрулювати частину території.

Зустріч президента РФ Володимира Путіна та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана 22 жовтня в Сочі

Зустріч президента РФ Володимира Путіна та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана 22 жовтня в Сочі

Туреччина погодилася подовжити перемир'я на північному сході Сирії ще на 150 годин, а також досягла домовленостей з Росією щодо спільних дій. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі президента РФ Володимира Путіна та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана у вівторок, 22 жовтня, в Сочі, інформує агентство dpa.

Як зазначив згодом сам Ердоган, упродовж 150 годин курдські "Загони народної самооборони" (YPG) та їхні важкі озброєння будуть відсунуті на 30 кілометрів вглиб Сирії. Перемир'я набуде чинності опівдні 23 жовтня.

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Президент Туреччини додав, що Росія і Туреччина здійснюватимуть спільне патрулювання на десятикілометровій ділянці території. За словами Ердогана, на звільненій від курдських загонів території планують поселити до мільйона сирійських біженців, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Ухвалено спільний меморандум

За підсумками переговорів сторони ухвалили меморандум, який зокрема передбачає, що "з 12:00 23 жовтня 2019 року на сирійський бік сирійсько-турецького кордону за межами зони операції "Джерело миру" вводяться підрозділи російської військової поліції та сирійської прикордонної служби". Вони сприятимуть виведенню курдських підрозділів та їхніх озброєнь на 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону, для чого відводиться 150 годин від початку дії перемир'я.

DW.COM

Після зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара заявила про призупинення наступу в Сирії. (17.10.2019)

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Після цього починається "спільне російсько-турецьке патрулювання на глибину до 10 кілометрів від кордону на захід і на схід від району операції "Джерело миру", окрім міста Камишли". Також меморандум передбачає виведення всіх збройних підрозділів курдів з Манбіджа та Тель-Ріфата.

Коментуючи підписані домовленості, Сергій Лавров запевнив, що заплановані дії та зобов'язання в рамках меморандуму забезпечують припинення кровопролиття та операції Туреччини, а також вихід сирійських прикордонників на сирійсько-турецький кордон. 

Нагадаємо, термін дії попереднього перемир'я спливав увечері 22 жовтня, про нього домовилися минулого тижня під час візиту до Анкари віцепрезидента США Майка Пенса. В обмін на призупинення наступу турецької армії на курдські формування на території Сирії Анкара вимагала відведення курдами підрозділів із прикордонної зони завширшки 30 кілометрів та завдовжки 120 кілометрів на схід від річки Євфрат. 

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