 Ердоган звільнив главу Центрального банку Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2019

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Новини

Ердоган звільнив главу Центрального банку Туреччини

Президент Туреччини звільнив главу Центрального банку країни. Причина звільнення не вказана. Раніше Реджеп Таїп Ердоган часто критикував процентну політику банку.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звільнив главу Центального банку Мурата Четінкая

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звільнив главу Центального банку Мурата Четінкая

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звільнив главу Центрального банку країни Мурата Четінкаю, відповідний указ був опублікований у суботу, 6 липня, в офіційному урядовому виданні.

Причина звільнення Четінкаї в указі не повідомляється. Утім, Ердоган раніше неодноразово висловлював  незадоволений роботою регулятора. Зокрема він критикував главу Центробанку за, на його думку, високу ключову процентну ставку, яка з осені минулого року становить 24 відсотки.

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На відміну від Ердогана, який вимагав зниження ставки, рейтингові агентства та аналітики радили утримувати її на високому рівні для стримування інфляції, зазначає агентство dpa.

Мурат Четінкая очолював Центральний банк Туреччини з квітня 2016 року. Термін його повноважень закінчувався у 2020 році. Відповідно до указу Ердогана, тепер замість Четінкаї посаду обіматиме його заступник Мурат Уйсал. Він вже запевнив, що Центральний банк Туреччини й надалі проводитиме незалежну політику.

Минулого року внаслідок суперечки із США курс турецької ліри різко знизився. Водночас суттєво зріс рівень інфляції та безробіття, економіка Туреччини впала в рецесію. 

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