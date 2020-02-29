Ердоган заявив про обстріли багатьох об'єктів у Сирії, Дамаск заперечує

Турецька армія обстріляла численні військові об'єкти на території Сирії, заявив у суботу, 29 лютого, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема, за його словами, були обстріляні та знищені потужності зі створення хімічної зброї та склади з нею, комплекси протиповітряної оборони, злітно-посадкові смуги та авіаційні ангари. Також було знищено близько 300 військових транспортних засобів, в тому числі 90 танків, повыдомляэ агентство новин dpa.

Ердоган зробив цю заяву за два дні після того як внаслідок авіаудару сирійських військ в Ідлібі загинули 33 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

Сирійський уряд спростував інформацію Ердогана, заявивши, що його слова "вводять в оману" та є перебільшенням. Якби дійсно були знищені об'єкти з хімічною зброєю, то поблизу було б багато загиблих, зазначають у Дамаску, йдеться в повідомленні сирійської державної інформаційної агенції Sana.

Своєю чергою Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що протягом останньої доби внаслідок обстрілів з боку турецької армії загинули 48 бійців сирійських проурядових сил, передає агенція новин Reuters.

Ердоган також закликав російського президента Володимира Путіна залишити його в Сирії сам на сам з режимом президента Башара Асада.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції. Їх підтримує Туреччина, яка раніше неодноразово застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі.