 Ердоган заявив про обстріли багатьох об′єктів у Сирії, Дамаск заперечує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Новини

Ердоган заявив про обстріли багатьох об'єктів у Сирії, Дамаск заперечує

Турецька армія знищила багато військових об'єктів у Сирії, у тому числі з хімічною зброєю, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Сирійський уряд стверджує, що ця заява вводить в оману.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Турецька армія обстріляла численні військові об'єкти на території Сирії, заявив у суботу, 29 лютого, президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема, за його словами, були обстріляні та знищені потужності зі створення хімічної зброї та склади з нею, комплекси протиповітряної оборони, злітно-посадкові смуги та авіаційні ангари. Також було знищено близько 300 військових транспортних засобів, в тому числі 90 танків, повыдомляэ агентство новин dpa.

Ердоган зробив цю заяву за два дні після того як  внаслідок авіаудару сирійських військ в Ідлібі загинули 33 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

Сирійський уряд спростував інформацію Ердогана, заявивши, що його слова "вводять в оману" та є перебільшенням. Якби дійсно були знищені об'єкти з хімічною зброєю, то поблизу було б багато загиблих, зазначають у Дамаску, йдеться в повідомленні сирійської державної інформаційної агенції Sana.

Своєю чергою Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що протягом останньої доби внаслідок обстрілів з боку турецької армії загинули 48 бійців сирійських проурядових сил, передає агенція новин Reuters.

DW.COM

Ердоган також закликав російського президента Володимира Путіна залишити його в Сирії сам на сам з режимом президента Башара Асада.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції. Їх підтримує Туреччина, яка раніше неодноразово застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі.

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    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

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    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

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    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

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    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

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    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


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