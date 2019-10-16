Ердоган висунув курдським "терористам" умови для припинення наступу в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться лише у тому разі, якщо курдські "терористи" складуть зброю і залишать прикордонну територію. Про це турецький лідер заявив у середу, 16 жовтня, виступаючи в парламенті країни перед членами своєї "Партії справедливості та розвитку" (ПСР).

За словами Ердогана, курди мають залишити визначену Анкарою 444-кілометрову буферну зону уздовж турецько-сирійського кордону в напрямку Іраку, яка сягає на 32 кілометри вглиб території Сирії. "Жодна сила не зупинить нас, поки ми не досягнемо своєї мети", - цитує турецького президента агенція dpa. Він також звернувся до країн Заходу із закликом підтримати його, або "принаймні не заважати" у релізації турецького плану.

У той же час спецпосланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен у середу закликав "негайно припинити дії, які несуть загрозу цивільному населенню, підривають суверенітет, територіальну цілісність і стабільність Сирії". На зустрічі в Дамаску з главою МЗС Сирії Валідом Муаллемом Педерсен наголосив на серйозних гуманітарних наслідках, до яких призводять бойові дії.

Бої тривають

Між тим бої на північному сході Сирії тривають. Також, як повідомляє у середу базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, російські сили перетнули річку Євфрат і досягли околиць міста Кобані. За підтримки очолюваних курдами "Демократичних сил Сирії" (SDF)" вони рухаються у східному напрямку. За даними моніторингового центру, російські війська перебувають на відстані 4-5 кілометрів від міста.

Крім того, сирійські урядові війська та курдські повстанці у середу вели бої з підтримуваними Туреччиною повстанцями, зазначають спостерігачі центру. Бої велися поблизу прикордонного міста Айн Ісса та однієї з автомагістралей.

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, Євросоюз засудив наступ, а США запровадили проти Туреччини економічні санкції.