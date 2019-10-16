 Ердоган висунув курдським ″терористам″ умови для припинення наступу в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

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Новини

Ердоган висунув курдським "терористам" умови для припинення наступу в Сирії

Реджеп Таїп Ердоган назвав умовою завершення операції в Сирії складення зброї курдами та звільнення ними прикордонної території. Тим часом в ООН закликають припинити бої та застерігають від гуманітарних наслідків.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться лише у тому разі, якщо курдські "терористи" складуть зброю і залишать прикордонну територію. Про це турецький лідер заявив у середу, 16 жовтня, виступаючи в парламенті країни перед членами своєї "Партії справедливості та розвитку" (ПСР).

За словами Ердогана, курди мають залишити визначену Анкарою 444-кілометрову буферну зону уздовж турецько-сирійського кордону в напрямку Іраку, яка сягає на 32 кілометри вглиб території Сирії. "Жодна сила не зупинить нас, поки ми не досягнемо своєї мети", - цитує турецького президента агенція dpa. Він також звернувся до країн Заходу із закликом підтримати його, або "принаймні не заважати" у релізації турецького плану. 

У той же час спецпосланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен у середу закликав "негайно припинити дії, які несуть загрозу цивільному населенню, підривають суверенітет, територіальну цілісність і стабільність Сирії". На зустрічі в Дамаску з главою МЗС Сирії Валідом Муаллемом Педерсен наголосив на серйозних гуманітарних наслідках, до яких призводять бойові дії.

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Воєнна операція Туреччини в Сирії проти курдських формувань є неприйнятною, заявив спецпредставник президента РФ Олександр Лаврентьєв. За його словами, Москва була посередником під час переговорів Дамаска та курдів. (15.10.2019)

Низка країн та генсек НАТО вимагають від Туреччини припинити наступальну операцію проти курдів у Сирії. У середу Майк Пенс та Майк Помпео прибудуть до Анкари, а РБ ООН має розглянути ситуацію на своєму засіданні. (15.10.2019)

Бої тривають

Між тим бої на північному сході Сирії тривають. Також, як повідомляє у середу базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, російські сили перетнули річку Євфрат і досягли околиць міста Кобані. За підтримки очолюваних курдами "Демократичних сил Сирії" (SDF)" вони рухаються у східному напрямку. За даними моніторингового центру, російські війська перебувають на відстані 4-5 кілометрів від міста.

Крім того, сирійські урядові війська та курдські повстанці у середу вели бої з підтримуваними Туреччиною повстанцями, зазначають спостерігачі центру. Бої велися поблизу прикордонного міста Айн Ісса та однієї з автомагістралей.

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, Євросоюз засудив наступ, а США запровадили проти Туреччини економічні санкції.

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