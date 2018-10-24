Ердоган анонсував нову наступальну операцію проти курдів на півночі Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожує курдським "Загонам народної самооборони" (YPG) у Сирії новою наступальною операцією. "Ми будемо знищувати терористичні структури на східному березі Євфрату. Ми завершили щодо цього наші приготування, наші плани і програми", - заявив Ердоган у вівторок, 30 жовтня, виступаючи перед фракцією правлячої "Партії справедливості та розвитку" у парламенті, цитує агенція AFP.

Нагадаємо, у неділю, 28 жовтня, турецькі збройні сили здійснили артилерійські обстріли "укріплень та позицій" курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані на півночі Сирії. Позиції розташовувалися на східному березі річки Євфрат, дотепер Туреччина здійснювала операції лише на західному березі Євфрату.

"Кілька днів тому ми розпочали інтервенцію проти цієї терористичної організації. Невдовзі ми розпочнемо більшу та ефективнішу операцію", - наголосив турецьких президент, говорячи про YPG.

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок неї турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою".