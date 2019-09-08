Ердоган анонсував наступ на курдів у Сирії "сьогодні або завтра"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу, 5 жовтня, оголосив про початок наступальної операції турецької армії проти курдів на схід від річки Євфрат у Сирії. Ердоган зазначив, що в операції братимуть участь сухопутні війська та авіація.

"Ми підготувалися, завершили планування операції та дали необхідні вказівки", - сказав Ердоган в Анкарі, виступаючи перед членами своєї "Партії справедливості та розвитку", цитує агенція новин dpa. Операція може розпочатися "сьогодні чи завтра", - додав президент Туреччини.

Ердоган виправдав запланований наступ багаторічною громадянською війною у сусідній країні та безпековими інтересами Туреччини. Мета наступальної операції - створення в районі Сирії, який підконтрольний курдам, так званої зони безпеки, про яку раніше домовилися США та Туреччина.

Президент Туреччини стверджує, що внаслідок цього наступу та створення зони безпеки додому зможуть повернутися ті сирійці, які раніше втекли від війни до Туреччини. Нещодавно він оголосив про плани переселити два мільйони з приблизно 3,6 мільйона сирійських біженців, які перебувають у Туреччині, до запланованої зони безпеки на півночі Сирії.

Тим часом курди оголосили, що також прагнуть стабільності в регіоні, але готові до війни та оборони проти турецької армії. Як повідомив Мустафа Балі - речник "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські "Загони народної самооборони" (YPG), - SDF прихильні ідеї безпекового механізму і вживають необхідних заходів для забезпечення стабільності в регіоні. "Однак ми не вагатимемося перетворити будь-який неспровокований напад Туреччини на повномасштабну війну уздовж всього кордону, щоб захистити себе та наш народ", - написав Балі у соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, у січні 2019 року Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" у північній Сирії. Ердоган заявив, що зазначена зона захищатиме цивільних, стримуватиме потік біженців та триматиме "терористів на відстані". Однак курди відкинули цю пропозицію.

Туреччина наполягає на продовженні боротьби з курдськими YPG, яких Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану".

Проведення операції проти сирійських курдів на схід від річки Євфрат Ердоган анонсував ще 12 грудня 2018 року. Тоді він наголосив, що мета військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Утім, після цього президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

Нагадаємо, внаслідок проведеної на початку 2018 року операції "Оливкова гілка" турецькі війська та союзні підрозділи витіснили курдські загони з району Афрін.

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