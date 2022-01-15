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Епіфаній - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Епіфаній".
Митрополит Епіфаній є главою Православної церкви України, яку було створено на об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ.
Українці можуть двічі святкувати Різдво - 25 грудня та 7 січня. Голова ПЦУ Епіфаній навіть допустив можливість переходу на святкування у грудні, якщо більшість вірян будуть "за". А що думають про це у родинах, які вже давно звикли святкувати обидва Різдва?