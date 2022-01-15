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Епіфаній

Епіфаній - український релігійний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Епіфаній".

Митрополит Епіфаній є главою Православної церкви України, яку було створено на об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19 15.01.2022

Митрополит Епіфаній отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Торік предстоятель ПЦУ двічі вакцинувався.

Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ

Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ 06.01.2022

У Православній церкві України назвали створення екзархату РПЦ у Африці помстою Олександрійському патріарху. Однак такі дії російської церкви сприятимуть подальшому визнанню ПЦУ іншими помісними церквами, вважає Епіфаній.

Епіфаній про Різдво, ПЦУ онлайн, підтримку Зеленського і Кирила в подобі Путіна (06.01.2022) 06.01.2022

Коли святкувати Різдво? Які підсумки ПЦУ за три роки після томосу? Хто заважає переходам парафій у ПЦУ? Як церква підтримує вірян на тлі загрози вторгнення Росії? І чи вітає ПЦУ приїзд Папи Римського? Про це та інше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW.
ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років

ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років 06.01.2022

Предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю DW повідомив, що дату святкування Різдва в Україні можуть об'єднати зі світським календарем, коли більшість вірян буде до цього готова.
Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео)

Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео) 06.01.2022

Три роки тому ПЦУ отримала томос. Що змінилося з того часу, яким церква бачить своє майбутнє, що думає про загрозу вторгнення Росії, а також про діджиталізацію? Читайте в інтерв'ю DW з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.
Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня

Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня 14.08.2021

Вселенський Патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.
Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування

Більшість православних в Україні вважають себе вірянами ПЦУ - опитування 06.07.2021

73 відсотків опитаних українців визнали, що є православними, з них 58 відсотків відповіли, що відносять себе до ПЦУ, свідчить дослідження КМІС.

Епіфаній: Різдво в Україні 25 грудня можливе, коли дозріють церква і віряни

Епіфаній: Різдво в Україні 25 грудня можливе, коли "дозріють" церква і віряни 19.12.2020

Зараз понад 60 відсотків українців виступають проти святкування Різдва 25 грудня, повідомив митрополит ПЦУ Епіфаній. Тому при переході на новий календар відбудеться розкол.
Синод ПЦУ припинив членство Філарета

Синод ПЦУ припинив членство Філарета 05.02.2020

Почесний патріарх ПЦУ Філарет був відсутнім на шістьох засіданнях Священного синоду поспіль, зазначають у ПЦУ. Однак Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ.
Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП

Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП 10.01.2020

Почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору 2018 року, яким ліквідовується УПЦ КП. Однак речник ПЦУ Євстратій Зоря заявляє, що юридичних наслідків ця дія не матиме.
До ПЦУ приєдналися 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній

До ПЦУ приєдналися 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній 05.01.2020

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очікує, що надалі відбудеться ще одна хвиля приєднань парафій до ПЦУ. При цьому церква не хоче "створювати всередині країни релігійний фронт".

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео)

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео) 02.01.2020

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться репортаж DW.

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (02.01.2020) 02.01.2020

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ.
Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (відео)

Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (відео) 27.12.2019

Голова ПЦУ Епіфаній допустив можливість переходу на святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня, якщо більшість вірян будуть "за". А що думають про це в українському суспільстві?

Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (23.12.2019) 23.12.2019

Українці можуть двічі святкувати Різдво - 25 грудня та 7 січня. Голова ПЦУ Епіфаній навіть допустив можливість переходу на святкування у грудні, якщо більшість вірян будуть "за". А що думають про це у родинах, які вже давно звикли святкувати обидва Різдва?
Річниця створення ПЦУ: нові підходи молодої церкви

Річниця створення ПЦУ: нові підходи молодої церкви 15.12.2019

Православна церква України 15 грудня відзначає свою першу річницю. Про те, чого досягла ПЦУ за цей час та чим вирізняється ця молода церква, - з'ясовувала DW.
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