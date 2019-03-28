Електронні сигарети: менше зло?

Краще за все не курити і не "пихтіти" - щонайменше у цьому єдині більшість експертів. Утім, повідомлення про відсутність тривалих досліджень та можливі ризики для здоров'я від вейпінгу (вдихання пари електронних сигарет) спонукають до жвавих дискусій у соціальних мережах. Прибічники е-сигарет вказують на переваги порівняно з традиційним курінням тютюну. Можливо, ЗМІ і справді у надто темних барвах змальовують вейпінг? Спробуємо розібратися, які переваги мають (та й чи є такі) "парові альтернативи" порівняно з традиційними сигаретами.

1. Е-сигарета допомагає позбутися шкідливої звички

У той час як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) й надалі критично висловлюється на адресу електронних сигарет, у британському уряді активно заохочують перехід від куріння тютюну на е-сигарети як засіб для відвикання від шкідливої звички.

Британські медики з Королівського коледжу лікарів у 2016 році представили звіт, у якому вказали на позитивні ефекти куріння електронних сигарет у порівнянні до звичайних. Утім, ці оцінки були критично сприйняті в багатьох країнах ЄС, оскільки відсутні надійні дані довгострокових досліджень.

Німецька спілка, що об'єднує торговців е-сигаретами - тобто лобісти вейпінгу - представили свої промовисті цифри: "91 відсоток всіх споживачів е-сигарет - колишні курці тютюну. Вісім відсотків споживають як електронні, так і тютюнові сигарети і потрапляють під категорію "подвійних споживачів". І лише один відсоток - новачки, які раніше не курили".

Не такі шкідливі, але й не здорові: довгострокові наслідки куріння е-сигарет поки не вивчені

У міністерстві охорони здоров'я Німеччини тепер теж вказують на те, що для залежних курців перехід на е-сигарети може становити "здоровішу альтернативу", якщо людина не бажає повністю відмовитися від куріння і шукає заміну споживанню тютюну.

2. Е-сигарети менш шкідливі, ніж тютюнові, але…

Під час куріння тютюнових виробів утворюються тисячі речовин, сотні з яких вважають токсичними та такими, що можуть спричиняти рак. Оскільки в електронній сигареті тютюн не згорає, то при їхньому споживанні не виникає "характерних продуктів згоряння, які викликають рак", стверджують у німецькому Федеральному інституті оцінки ризиків.

Курці е-сигарет не вдихають смолу, тому в них порівняно з курцями тютюну спостерігається менше запалень шиї чи горла, вони менше кашляють, досить часто відчувають, що їхня фізична форма та смакові відчуття покращилися. При відмові від нікотину різко знижується також залежність курця.

Утім, під час куріння е-сигарет разом із парою невеличкі частинки смоли потрапляють у легені і там накопичуються. Наслідками можуть бути кашель, запалення та погіршення функцій легень. А деякі аромати е-сигарет можуть викликати алергію та важкі захворювання дихальних шляхів.

Рідина для е-сигарет містить шкідливі речовини, які можуть спричинити численні подальші захворювання. Вона складається передусім з пропіленгліколю. Ця речовина знайома багатьом з ефекту туману під час концертів. Він може викликати подразнення очей та дихальних шляхів. При нагріванні рідини виникають також етаналь та формальдегід, які теж пошкоджують дихальні шляхи, подразнюють шкіру і слизову оболонку та вважаються збудниками раку.

3. Курці е-сигарет мають більший вибір

Попри те, що асортимент класичних тютюнових виробів також містить багато різних смаків та різновидів, пропозиція для е-сигарет все ж є значно більшою: тут можна вибирати між різними системами та безліччю ароматів.

Утім, великий вибір водночас становить і значну проблему, оскільки часто про вміст рідини та його вплив у довгостроковій перспективі мало відомо. Адже руйнівні наслідки для здоров'я від куріння тютюну також були встановлені лише з часом.

4. Споживання е-сигарет завдає менше шкоди оточенню

Для некурців ароматизовані клуби пари від е-сигарет часто є неприйнятними. Уявіть: ви сидите в кафе, і на вас із віддаленого столу насувається нудотно-солодкувата хмара з ароматом полуниці. Просто жах!

Однак щонайменше пасивні курці не зазнають від електронних сигарет такої шкоди для здоров'я, як від тютюну. Згідно з даними Німецького центру дослідження раку, пасивне куріння спричиняє у молодих жінок рак грудей, захворювання дихальних шляхів та напади астми. Діти курців частіше хворіють на гострі та хронічні захворювання дихальних шляхів, а також на запалення середнього вуха, ніж діти, батьки яких не курять.

У багатьох місцях у Німеччині забороняють також і куріння е-сигарет

У випадку з вейпінгом цих негативних ефектів пасивного куріння не спостерігається. До того ж у курців е-сигарет немає цього типового запаху з рота, їхні зуби, пальці чи борода не набувають жовтого кольору, а одяг більше не смердить тютюновим димом, а пахне, для прикладу, полуницями.

5. Е-сигарети продукують менше сміття

Коли ми говоримо про забруднення морів, то в першу чергу уявляємо пластикове сміття. Однак з точки зору кількості недопалки від сигарет становлять більшу проблему. За даними дослідження науковців з Університету Гісена, зі щорічно викурених 5,6 трильйона сигарет 4,5 трильйона не утилізовані належним чином.

Ці недопалки не лише виглядають жахливо, передусім вони шкодять довкіллю, оскільки містять отруйні речовини та важкі метали. Недопалки не здатні до біологічного розщеплення, а процес їхнього розкладання особливо в солоній воді може тривати століттями.

Вкритий сміттям пляж поблизу Барселони

Після е-сигарет недопалків не залишається, однак електронну сигарету також не можна просто так викинути у звичайне сміття. Їх, а особливо їхні батареї, необхідно належно утилізувати як відходи електронної промисловості. До того ж вони містять цінну сировину, яку можна відправити на вторинну переробку.

6. Менше пожеж через е-сигарети

Європейська Комісія у 2011 році повідомила, що залишені без нагляду тліючі сигарети є однією з головних причин пожеж із летальними наслідками в Європі. За цими даними, у ЄС щороку виникало понад 30 тисяч пожеж, спричинених сигаретами, при цьому гинули понад тисячу людей, а ще понад чотири тисячі отримували травми.

І вогонь, що виник через викинуті непогашені недопалки, часто охоплював не лише помешкання чи будинки, а й знищував ліси і цілі населені пункти. Щоб зменшити кількість пожеж, Єврокомісія запровадила норму, за якою сигарети у двох місцях повинні містити товстіші паперові кільця. Коли сигаретою не затягуються, вона згасає у цих місцях через недостатнє надходження кисню. Відповідні норми існували раніше вже в США, Канаді та Австралії.

Райдужні перспективи?

Переваги е-сигарет, описані у даній статті, значною мірою спричинили бум вейпінгу, який спостерігався останніми роками. У Німеччині галузь розраховує на подальше зростання. За даними "Альянсу за споживання, вільне від тютюну", у 2019 році зростання обсягу продажів у сфері електронних сигарет становитиме 25 відсотків та сягне 500 мільйонів євро.

Утім, гравці цього ринку остерігаються можливого запровадження у ФРН оподаткування та заборони на рекламу, аналогічну до заборони для тютюнових виробів. Такий крок обговорюють у політичних колах Німеччини. А це, як зазначають в організації, може призвести до гальмування поширення е-сигарет замість їхнього активного просування, яка має місце у Великобританії.