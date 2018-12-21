Екс-президент Румунії Ілієску звинувачений у злочинах проти людяності

Органи юстиції Румунії висунули колишньому президенту країни Йону Ілієску звинувачення в злочинах проти людяності. Звинувачення пов'язані з кривавими подіями під час антикомуністичного повстання в грудні 1989 року, повідомила прокуратура в Бухаресті в п'ятницю, 21 грудня.

Згідно з висновком прокуратури, підтримані тоді Ілієску військові заходи сприяли насильству після повалення диктатора Ніколає Чаушеску, в результаті чого загинуло понад 860 осіб.

Ілієску, якому вже 88 років, за Чаушеску був міністром, а потім - головою "Фронту національного порятунку", що контролював країну після повалення Чаушеску, нагадує агенція новин AFP. До 1996 року, а також у період з 2000 по 2004 роки Йон Ілієску обіймав пост президента Румунії.

Крім Ілієску, перед судом постануть колишній віце-прем'єр Румунії Джелу Войкан-Войкулеску і троє інших обвинувачених. Серед іншого, Ілієску та Войкулеску закидають "поширення дезінформації", що призвело до посилення "загального психозу".

Войкулеску в інтерв'ю румунському телебаченню заявив про свою невинуватість і назвав весь судовий процес "актом політичної помсти". Йон Ілієску ще в квітні стверджував, що "з високо піднятою головою" готовий зустріти суд історії. Процес проти колишнього секретаря ЦК компанії Румунії Ілієску був припинений в 2015 році, але вже в 2016 році відновлений за рішенням касаційного суду.