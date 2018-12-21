 Екс-президент Румунії Ілієску звинувачений у злочинах проти людяності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

Екс-президент Румунії Ілієску звинувачений у злочинах проти людяності

На думку органів юстиції Румунії, військові заходи, підтримані Ілієску, сприяли насильству після повалення режиму Чаушеску в 1989 році. Тоді загинуло понад 860 осіб.

Іон Ілієску

Іон Ілієску, 2003 рік

Органи юстиції Румунії висунули колишньому президенту країни Йону Ілієску звинувачення в злочинах проти людяності. Звинувачення пов'язані з кривавими подіями під час антикомуністичного повстання в грудні 1989 року, повідомила прокуратура в Бухаресті в п'ятницю, 21 грудня.

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Румунська прокуратура хоче порушити кримінальну справу проти колишнього керівництва країни. Його звинувачують у насильстві під час повалення комуністичного режиму в 1989 році. (03.04.2018)

Упродовж багатьох років влада Румунії офіційно заперечувала наявність в’язниць ЦРУ в країні. Публічно цю тему також мало обговорювали. Тепер ситуація різко змінилася. (25.04.2015)

Йона Ілієску разом з екс-прем'єром Петре Романом допитали у справі про смерть чотирьох демонстрантів у 1990 році. Сам екс-президент свою провину заперечує. (23.12.2016)

Згідно з висновком прокуратури, підтримані тоді Ілієску військові заходи сприяли насильству після повалення диктатора Ніколає Чаушеску, в результаті чого загинуло понад 860 осіб.

Ілієску, якому вже 88 років, за Чаушеску був міністром, а потім - головою "Фронту національного порятунку", що контролював країну після повалення Чаушеску, нагадує агенція новин AFP. До 1996 року, а також у період з 2000 по 2004 роки Йон Ілієску обіймав пост президента Румунії.

Крім Ілієску, перед судом постануть колишній віце-прем'єр Румунії Джелу Войкан-Войкулеску і троє інших обвинувачених. Серед іншого, Ілієску та Войкулеску закидають "поширення дезінформації", що призвело до посилення "загального психозу".

Войкулеску в інтерв'ю румунському телебаченню заявив про свою невинуватість і назвав весь судовий процес "актом політичної помсти". Йон Ілієску ще в квітні стверджував, що "з високо піднятою головою" готовий зустріти суд історії. Процес проти колишнього секретаря ЦК компанії Румунії Ілієску був припинений в 2015 році, але вже в 2016 році відновлений за рішенням касаційного суду.

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