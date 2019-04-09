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Йон Ілієску

Йон Ілієску - колишній президент Румунії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йон Ілієску".

Колишній президент Румунії Йон Ілієску перед приходом до влади під час антикомуністичних заворушень 1989 року обіймав різні посади у тодішньому комуністичному уряді країни, включно і з міністерськими. Він став на чолі країни під час заворушень, за рік на нього були офіційно покладені обов'язки керувати Румунією під час перехідного періоду. На президентських виборах 1990 року Ілієску набрав 85 відсотків голосів. Загалом він обіймав посаду президента три терміни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екс-президента Румунії судитимуть за злочини часів революції 1989 року

Екс-президента Румунії судитимуть за злочини часів революції 1989 року 09.04.2019

Прокуратура звинувачує колишнього президента Румунії Ілієску в розпалюванні "терористичного психозу" під час революції 1989 року, внаслідок чого загинули сотні людей. Сам Ілієску звинувачення відкидає.
Екс-президент Румунії Ілієску звинувачений у злочинах проти людяності

Екс-президент Румунії Ілієску звинувачений у злочинах проти людяності 21.12.2018

На думку органів юстиції Румунії, військові заходи, підтримані Ілієску, сприяли насильству після повалення режиму Чаушеску в 1989 році. Тоді загинуло понад 860 осіб.
Прокуратура Румунії хоче розслідувати дії екс-керівництва країни в 1989 році

Прокуратура Румунії хоче розслідувати дії екс-керівництва країни в 1989 році 03.04.2018

Румунська прокуратура хоче порушити кримінальну справу проти колишнього керівництва країни. Його звинувачують у насильстві під час повалення комуністичного режиму в 1989 році.
Екс-президента Румунії Ілієску підозрюють у злочинах проти людяності

Екс-президента Румунії Ілієску підозрюють у злочинах проти людяності 23.12.2016

Йона Ілієску разом з екс-прем'єром Петре Романом допитали у справі про смерть чотирьох демонстрантів у 1990 році. Сам екс-президент свою провину заперечує.