Йон Ілієску - колишній президент Румунії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йон Ілієску".

Колишній президент Румунії Йон Ілієску перед приходом до влади під час антикомуністичних заворушень 1989 року обіймав різні посади у тодішньому комуністичному уряді країни, включно і з міністерськими. Він став на чолі країни під час заворушень, за рік на нього були офіційно покладені обов'язки керувати Румунією під час перехідного періоду. На президентських виборах 1990 року Ілієску набрав 85 відсотків голосів. Загалом він обіймав посаду президента три терміни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.