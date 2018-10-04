Екс-президента Південної Кореї засудили до 15 років за корупцію

Суд у Південній Кореї у четвер, 5 жовтня, засудив колишнього президента країни Лі Мен Бака до 15 років в'язниці, передає агенція AP. 76-річного Лі, який очолював країну з 2008 по 2013 рік, було визнано винним у хабарництві та розкраданні коштів.

"Беручи все до уваги, тяжке покарання для обвинуваченого неминуче", - заявив суддя під час засідання, яке транслювалось на телебаченні. Сам Лі не був присутній на суді через поганий стан здоров'я. Він також має сплатити штраф розміром 13 мільярдів вон (11,5 мільйонів доларів)

Суд визнав, що Лі був фактичним власником компанії із виготовлення автозапчастин DAS, хоча він заявляв, що вона належить його брату. За даними слідства, екс-президент використовував цю компанію для формування таємних фінансових рахунків на близько 24 мільярдів вон. Також суд дійшов висновку, що Лі брав плату від компанії Samsung Electronics, яка намагалася уникнути розслідування у справі про ухилення від сплати податків. Компанія та сам Лі заперечували ці звинувачення.

Загалом проти екс-президента було висунуто 16 обвинувачень, серед яких хабарництво, розкрадання коштів, ухилення від сплати податків та зловживання владою. Йому також закидають створення нелегального фонду, за допомогою якого він незаконно привласнив понад 30 мільярдів вон (близько 25 мільйонів доларів США). Також обвинувачення стверджує, що він отримував хабарі від Служби національної безпеки.

Раніше у Південній Кореї до 24 років ув'язнення засудили екс-президентку Пак Кин Хє, яку було визнано винною у зловживанні владою та корупції. За даними слідчих, під час перебування на посаді екс-президентка примушувала компанії жертвувати гроші на загальну суму 72 мільйони доларів США двом фундаціям, які контролювала її спільниця.