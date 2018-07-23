Екс-охоронець Макрона Беналля визнав свою помилку

Колишній радник з безпеки французького президента Александр Беналля, якого підозрюють у перевищенні повноважень і здійсненні насильницьких дій, визнав свою помилку. "Мені здається, що я зробив щось справді дурне. Я зробив помилку (…) Я не мав бути на цій демонстрації як спостерігач", - сказав він французькій газеті Le Monde в інтерв'ю, опублікованому у четвер, 26 липня. Водночас він засудив напади на президента через цей скандал.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що серйозно розчарований діями свого колишнього співробітника та готовий відповідати за них.

22 липня французька прокуратура розпочала офіційне розслідування щодо Александра Беналлі, якого підозрюють у перевищенні повноважень і здійсненні насильницьких дій. Його звільнили та помістили під варту після публікації відео з першотравневої демонстрації в Парижі цього року, на якому видно, як він б'є одного з демонстрантів та бореться з жінкою на землі.

Також фігурантами цієї справи є співробітник президентської адміністрації Вінсан Краз, який супроводжував Беналлю, та троє поліцейських, які вилучили записи з камер спостереження і передали їх Беналлю.