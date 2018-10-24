Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію "Заклик"

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію. Партія під назвою "Заклик" (Crida) провела перші збори у суботу, 27 жовтня, у каталонському місті Манреса. Пучдемон, який виступав з Брюсселя через відеозв'язок, закликав всіх прихильників незалежності Каталонії до єдності та продовження боротьби за відокремлення регіону від Іспанії, передає агенція AFP.

Нова партія має об'єднати усіх прихильників незалежності регіону, але поки не зрозуміло, чи вдасться це. Кілька лідерів руху за незалежність перебувають під вартою або, як сам Пучдемон, у вигнанні. Деякі колишні союзники лідера сепаратистів зараз висловлюють помірковані позиції та відмовляються приєднатися до нової партії.

Зараз в Каталонії діє щонайменше три партії, що виступають за незалежність від Мадрида. На останніх парламентських виборах в регіоні три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Однак найбільше голосів отримала партія "Громадяни", яка виступає за єдність регіону з Іспанією.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону.