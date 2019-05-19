Екс-заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов повернувся в Україну

Колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що повернувся в Україну. "Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - час повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщино!", - написав він у своєму телеграм-каналі у неділю, 19 травня. Він також опублікував фотографію, на якій він стоїть біля терміналу міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Андрій Портнов з 2006 року був депутатом Верховної Ради від "Блоку Юлії Тимошенко", згодом - заступником голови фракції, а також як юрист представляв інтереси Юлії Тимошенко в суді після її поразки на виборах 2010 року. Згодом того року він обійняв посаду заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича. У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку Євросоюзу, однак наступного року санкції скасували. У жовтні 2015 року Суд ЄС у Люксембурзі ухвалив рішення на користь Портнова за позовом до ЄС, визнавши неправомірним його включення до санкцйного списку.

Портнов залишив Україну у 2014 році та мешкав з того часу у Москві та Відні. Його розшукувало Головне управління боротьби з організованою злочинністю МВС України за обвинуваченням у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. 12 листопада 2015 року його розшук було припинено через встановлення місцеперебування.

Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова. А народний депутат Андрій Левус (фракція "Народний фронт") заявляв про розслідування СБУ щодо можливої причетності Портнова до анексії Росією Криму в рамках кримінального провадження за статтею "державна зрада".

Відомий бізнесмен Ігор Коломойський, якого пов'язують тісні ділові стосунки з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, в інтерв'ю неодноразово стверджував, що підтримував тісні контакти з Портновим відтоді, як той у 2014 році залишив Україну