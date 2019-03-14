 Екс-військовий зізнався у вбивстві Куціяка - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

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Новини

Екс-військовий зізнався у вбивстві Куціяка - ЗМІ

Колишній військовослужбовець Мирослав Марчек зізнався у вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка. Замовником злочину вважають мільйонера Маріана Кочнера.

Яна Куціяка і його наречену Мартіну Кушнірову вбили у 2018 році

Яна Куціяка і його наречену Мартіну Кушнірову вбили у 2018 році

У Словаччині колишній військовослужбовець Мирослав Марчек зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Про це у четвер, 11 квітня, повідомили словацькі ЗМІ включно з виданням aktuality.sk, в якому працював Куціяк, пише агенція AFP. Марчек був заарештований восени минулого року разом з трьома іншими підозрюваними.

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27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією.

Замовником злочину слідство вважає бізнесмена-мультимільйонера Маріана Кочнера. Серед іншого Ян Куціяк розслідував шахрайські схеми з дотаціями ЄС на розвиток сільського господарства в Словаччині і угодами, укладеними численними компаніями Кочнера. Колишній шеф-редактор Куціяка Петер Барді у вересні 2017 року розповів, що Кочнер наказав стежити за журналістом і погрожував йому по телефону. Куціяк повідомив владі про ці погрози, проте ніяких заходів вжито не було.

Вбивство Яна Куціяка і посмертна публікація його статті спричинили масові антиурядові демонстрації і в підсумку - відставку прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. У березні 2018 року уряд Словаччини очолив Петер Пеллегріні.

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

 

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)  

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