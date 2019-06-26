 Екстрадиція Фірташа: МЗС Австрії аналізує національні інтереси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

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Новини

Екстрадиція Фірташа: МЗС Австрії аналізує національні інтереси

Міністерство закордонних справ Австрії вивчає питання видачі українського мільярдера Дмитра Фірташа США. Йдеться, зокрема, про те, чи відповідає екстрадиція українця національним інтересам. 

Дмитро Фірташ вже більше п'яти років чекає у Відні на розв'язку епопеї з екстрадицією до США

Дмитро Фірташ вже більше п'яти років чекає у Відні на розв'язку епопеї з екстрадицією до США

Доля українського олігарха Дмитра Фірташа, якого правоохоронці у США звинувачують у корупції, перебуває у руках австрійського уряду. Після того, як захистом Фірташа були вичерпані всі юридичні важелі, аби через суд завадити екстрадиції до Сполучених Штатів, остаточне рішення має ухвалити міністр юстиції Австрії. Як повідомили DW у міністерстві юстиції, питання видачі українського бізнесмена нині перебуває на розгляді зовнішньополітичного відомства країни, яке сформулює мін'юсту свою офіційну позицію. Відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції має ухвалювати рішення "з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія". Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС.

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Суд відмовив захисту Дмитра Фірташа у задоволенні клопотання про повторний розгляд справи. Тепер для екстрадиції бізнесмена до США потрібне лише рішення міністра юстиції Австрії. (25.06.2019)

Мільярдер Дмитро Фірташ очікує суду щодо екстрадиції до США за звинуваченнями у корупції. Бізнесмен називає себе заручником протистояння між Вашингтоном і Москвою. Утім, його лінія захисту має слабкі місця. (20.04.2015)

П'ять років у Відні

У міністерстві закордонних справ Австрії не відповіли на запит DW про часові рамки розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації з Вашингтоном. Американські адвокати Дмитра Фірташа раніше заявляли, що в разі програшу в австрійських судах вони очікують екстрадиції свого підзахисного до США вже на початку липня.

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена  звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів. Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.

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