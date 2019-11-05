 Ексспікер парламенту Великобританії: Brexit - найбільша помилка у післявоєнній історії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ексспікер парламенту Великобританії: Brexit - найбільша помилка у післявоєнній історії

Через два дні після відставки з посади голови Палати громад Джон Берков розкритикував плани Великобританії залишити ЄС.

Джон Берков (архівне фото)

Джон Берков (архівне фото)

Колишній голова британської Палати громад Джон Берков заявив, що знімає з себе нейтралітет і засуджує запланований вихід Великобританії з Європейського Союзу (Brexit). "Brexit є найбільшою зовнішньополітичною помилкою в післявоєнній історій. Це моя відверта думка", - заявив Берков у середу, 6 листопада, за кілька днів після складання повноважень спікера Палати громад.

За його словами, Brexit вплине негативно на зовнішньополітичне сприйняття Великобританії. "Я більше не спікер, тому можу уже не бути незалежним", - сказав Берков і пояснив, що під час виконання обов'язків голови Палати громад поводився нейтрально і належно ставився до прихильників виходу Королівства з ЄС. Він поважав позицію прем'єр-міністра у пошуку більшості для підтримки угоди про Brexit з ЄС.  

Нагадаємо, 4 листопада новим спікером Палати громад обрано 62-річного представника опозиційної Лейбористської партії Ліндсея Хойла. Цьому наприкінці жовтня передувало рішення підтримати пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо проведення позачергових виборів 12 грудня 2019 року. Своє рішення парламентарі пояснили необхідністю зрушень у питанні виходу країни з Євросоюзу, який був спочатку запланований на березень 2019 року, пізніше - перенесений на 31 жовтня, а потім - відтермінований ще до 31 січня 2020 року.

Дивитись відео 02:26

У светрі та пішки: як спікер парламенту Великобританії від журналістів "тікав" (21.03.2019)

DW.COM

Борис Джонсон пообіцяв вибачитися за відтермінування Brexit

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив що "глибого шкодує" через те, що країна не вийшла зі складу ЄС до 31 жовтня. (03.11.2019)  

Парламент Великобританії підтримав проведення позачергових виборів

Палата громад у Лондоні проголосувала за проведення запропонованих прем'єр-міністром країни Борисом Джонсоном позачергових виборів 12 грудня цього року. (29.10.2019)  

У Палаті громад Великобританії обрали нового спікера-лейбориста

Депутати Палати громад британського парламенту обрали нового спікера. Ним став 62-річний лейборист Ліндсей Хойл. Попереднього спікера Джона Беркова звинувачували у наданні переваги опозиції. (05.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

У светрі та пішки: як спікер парламенту Великобританії від журналістів "тікав" (21.03.2019)  

Також за темою

Großbritannien Unterhaus | Wahl neuer Speaker | Lindsay Hole, Kandidat

У Палаті громад Великобританії обрали нового спікера-лейбориста 05.11.2019

Депутати Палати громад британського парламенту обрали нового спікера. Ним став 62-річний лейборист Ліндсей Хойл. Попереднього спікера Джона Беркова звинувачували у наданні переваги опозиції.

Brüssel Europäischer Rat | Donald Tusk

Туск запропонує відтермінувати вихід Великобританії з ЄС 23.10.2019

Президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендуватиме членам ЄС ухвалити рішення про перенесення дати виходу Великобританії з ЄС.

Großbritannien London | Demonstration für ein zweites Referendum

Британський парламент 21 жовтня може знову голосувати за угоду про Brexit 21.10.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір знову винести на голосування угоду про вихід королівства з Євросоюзу. Спікер парламенту має прийняти рішення щодо цього у другій половині дня.

Реклама

Докладно

Союзники Туреччини у Сирії

Лікар про те, до чого призвело вторгнення Туреччини до Сирії

Про те, що зараз відбувається на півночі Сирії, DW розповів німецький лікар, який працює в зоні конфлікту.  

Шлях багатьох трудових мігрантів з України пролягає через аеропорт Бориспіль (на фото)

Німецький професор: Німеччині потрібні працівники з України

Німеччині слід продовжувати приймати мігрантів, передусім з України та Західних Балкан, вважає німецький учений  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  