Ексспікер парламенту Великобританії: Brexit - найбільша помилка у післявоєнній історії

Колишній голова британської Палати громад Джон Берков заявив, що знімає з себе нейтралітет і засуджує запланований вихід Великобританії з Європейського Союзу (Brexit). "Brexit є найбільшою зовнішньополітичною помилкою в післявоєнній історій. Це моя відверта думка", - заявив Берков у середу, 6 листопада, за кілька днів після складання повноважень спікера Палати громад.

За його словами, Brexit вплине негативно на зовнішньополітичне сприйняття Великобританії. "Я більше не спікер, тому можу уже не бути незалежним", - сказав Берков і пояснив, що під час виконання обов'язків голови Палати громад поводився нейтрально і належно ставився до прихильників виходу Королівства з ЄС. Він поважав позицію прем'єр-міністра у пошуку більшості для підтримки угоди про Brexit з ЄС.

Нагадаємо, 4 листопада новим спікером Палати громад обрано 62-річного представника опозиційної Лейбористської партії Ліндсея Хойла. Цьому наприкінці жовтня передувало рішення підтримати пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо проведення позачергових виборів 12 грудня 2019 року. Своє рішення парламентарі пояснили необхідністю зрушень у питанні виходу країни з Євросоюзу, який був спочатку запланований на березень 2019 року, пізніше - перенесений на 31 жовтня, а потім - відтермінований ще до 31 січня 2020 року.