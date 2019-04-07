 Експрем′єр Туреччини вийшов з партії Ердогана і створить власну політсилу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2019

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Новини

Експрем'єр Туреччини вийшов з партії Ердогана і створить власну політсилу

Колишній союзник турецького президента та ексголова правлячої Партії справедливості та розвитку Ахмет Давутоглу вийшов з неї та заявив про намір створити "новий політичний рух".

Ахмет Давутоглу

Ахмет Давутоглу

Колишній прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу у п'ятницю, 13 вересня, оголосив про намір створити власну політичну партію. "Це наша історична відповідальність і обов'язок перед нацією ... створити новий політичний рух", - сказав він, передає агенція AFP.

Одночасно Давутоглу, який раніше був союзником президента Реджепа Таїпа Ердогана, вийшов зі складу правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР). Таким чином він не став очікувати, коли його примусово виключать з ПСР після того, як виконавчий комітет ПСР одноголосно погодився направити Давутоглу до дисциплінарної колегії для звільнення.

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Очільницю стамбульської організації провідної опозиційної партії Канан Кафтанчіоглу засудили майже до десяти років за звинуваченнями у "пропаганді тероризму" та "образах президента", які містилися в дописах у Twitter. (06.09.2019)

Представник опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу знов переміг на виборах міського голови у Стамбулі. Кандидат від правлячої партії Біналі Їлдирим вже визнав свою поразку. (23.06.2019)

В останні місяці все більше колишніх союзників Ердогана заявляють про незгоду з його політикою. Суперечки у правлячій партії почастішали після анулювання перемоги опозиційного кандидата на виборах у Стамбулі у березні. Після перевиборів у місті знову переміг представник опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Імамоглу.

Ще одним політиком, який залишив лави партії Ердогана, є ексміністр економіки Туреччини Алі Бабакан. Цього тижня він заявив про намір створити до кінця 2019 року власну партію. Бабакан, який був одним із засновників ПСР, вийшов з партії в липні, посилаючись на необхідність "нового бачення" для Туреччини. Він заявив, що не буде об'єднуватися з Давутоглу, оскільки "їхні політичні пріоритети, метод та тон різні".

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