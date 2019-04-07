Експрем'єр Туреччини вийшов з партії Ердогана і створить власну політсилу

Колишній прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу у п'ятницю, 13 вересня, оголосив про намір створити власну політичну партію. "Це наша історична відповідальність і обов'язок перед нацією ... створити новий політичний рух", - сказав він, передає агенція AFP.

Одночасно Давутоглу, який раніше був союзником президента Реджепа Таїпа Ердогана, вийшов зі складу правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР). Таким чином він не став очікувати, коли його примусово виключать з ПСР після того, як виконавчий комітет ПСР одноголосно погодився направити Давутоглу до дисциплінарної колегії для звільнення.

В останні місяці все більше колишніх союзників Ердогана заявляють про незгоду з його політикою. Суперечки у правлячій партії почастішали після анулювання перемоги опозиційного кандидата на виборах у Стамбулі у березні. Після перевиборів у місті знову переміг представник опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Імамоглу.

Ще одним політиком, який залишив лави партії Ердогана, є ексміністр економіки Туреччини Алі Бабакан. Цього тижня він заявив про намір створити до кінця 2019 року власну партію. Бабакан, який був одним із засновників ПСР, вийшов з партії в липні, посилаючись на необхідність "нового бачення" для Туреччини. Він заявив, що не буде об'єднуватися з Давутоглу, оскільки "їхні політичні пріоритети, метод та тон різні".