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Ахмет Давутоглу - турецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ахмет Давутоглу".
Ахмет Давутоглу був прем’єр-міністром Туреччини з 2014 до 2016 року. Перед тим упродовж п’яти років Ахмет Давутоглу очолював турецьке міністерство закордонних справ. Ахмет Давутоглу є представником Партії справедливості й розвитку. З 2014 до 2016 року він очолював цю політичну силу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Ми впораємося з цим"- заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель 31 серпня 2015 року. Ця фраза стала історичною. За неї канцлерку критикували опоненти політики прийому біженців і водночас цими словами захоплювалися прихильники лінії Меркель. DW підібрала найдраматичніші кадри кризи біженців і найгучніші заяви політиків.
В Анкарі наголошують, що виконують свою частину угоди щодо біженців та тиснуть на ЄС у питанні візової лібералізації, яка передбачена документом. У Брюсселі вимагають від Туреччини виконати необхідні для цього вимоги.