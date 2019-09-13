Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ахмет Давутоглу

Ахмет Давутоглу - турецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ахмет Давутоглу".

Ахмет Давутоглу був прем’єр-міністром Туреччини з 2014 до 2016 року. Перед тим упродовж п’яти років Ахмет Давутоглу очолював турецьке міністерство закордонних справ. Ахмет Давутоглу є представником Партії справедливості й розвитку. З 2014 до 2016 року він очолював цю політичну силу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрем'єр Туреччини вийшов з партії Ердогана і створить власну політсилу

Експрем'єр Туреччини вийшов з партії Ердогана і створить власну політсилу 13.09.2019

Колишній союзник турецького президента та ексголова правлячої Партії справедливості та розвитку Ахмет Давутоглу вийшов з неї та заявив про намір створити "новий політичний рух".

Криза біженців рік потому: драматичні кадри та історичні заяви політиків (23.08.2016) 23.08.2016

"Ми впораємося з цим"- заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель 31 серпня 2015 року. Ця фраза стала історичною. За неї канцлерку критикували опоненти політики прийому біженців і водночас цими словами захоплювалися прихильники лінії Меркель. DW підібрала найдраматичніші кадри кризи біженців і найгучніші заяви політиків.
Турецький парламент підтримав новий уряд

Турецький парламент підтримав новий уряд 29.05.2016

Турецькі депутати проголосували на підтримку нового уряду на чолі з Біналі Їлдиримом.
Президент Туреччини доручив Біналі Їлдириму формувати новий уряд

Президент Туреччини доручив Біналі Їлдириму формувати новий уряд 22.05.2016

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган надав мандат Біналі Їлдириму на формування нового уряду. Перед цим він прийняв відставку Ахмета Давутоглу.
Bіld: У ЄС шукають альтернативу угоді з Туреччиною

Bіld: У ЄС шукають альтернативу угоді з Туреччиною 09.05.2016

У Брюсселі більше не вірять у життєздатність угоди з Туреччиною щодо реадмісії біженців? Про це повідомляє німецька газета Bild. У федеральному уряді Німеччини цю інформацію спростовують.
Ердоган відмовляється виконувати умову для безвізового режиму з ЄС

Ердоган відмовляється виконувати умову для безвізового режиму з ЄС 06.05.2016

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не змінюватиме антитерористичне законодавство задля безвізового режиму з ЄС. Тип часом у Берліні наголосили, що очікують від Анкари дотримання всіх умов угоди щодо біженців.
В опозиції Туреччини назвали палацовим переворотом відставку Давутоглу

В опозиції Туреччини назвали "палацовим переворотом" відставку Давутоглу 05.05.2016

Лідер найбільшої опозиційної партії Туреччини закликав усіх прихильників демократії протистояти політиці Ердогана. У ЄС кажуть, що висновки робити поки зарано.

Чи допоможуть ЄС штрафи за неприйняття біженців? - DW Новини (05.05.2016) 05.05.2016

Місцеві вибори в Великобританії як репетиція референдуму про вихід з ЄС. ЄЦБ зупиняє друк банкноти у 500 євро.
Прем'єр Туреччини оголосив, що складе повноваження лідера правлячої партії

Прем'єр Туреччини оголосив, що складе повноваження лідера правлячої партії 05.05.2016

З'їзд правлячої у Туреччині Партії справедливості та розвитку пройде 22 травня. Її лідер та голова уряду Ахмет Давутоглу заявив, що не претендуватиме на переобрання.
Правляча партія Туреччини проведе позачерговий з'їзд 22 травня

Правляча партія Туреччини проведе позачерговий з'їзд 22 травня 05.05.2016

Партія справедливості та розвитку проведе 22 травня конгрес. За повідомленнями місцевих ЗМІ, політична сила обере нового лідера замість чинного прем'єра Ахмета Давутоглу.
ЗМІ: Між Ердоганом і Давутоглу - розкол, правляча партія готує з'їзд

ЗМІ: Між Ердоганом і Давутоглу - розкол, правляча партія готує з'їзд 04.05.2016

Президент і прем'єр-міністр Туреччини розходяться у поглядах на важливі питання. Ахмет Давутоглу нібито більше не хоче очолювати правлячу партію.
Туск анонсував виділення Туреччині мільярда євро на проекти для біженців

Туск анонсував виділення Туреччині мільярда євро на проекти для біженців 23.04.2016

Євросоюз до кінця липня 2016 року має виділити Туреччині близько одного мільярда євро допомоги на реалізацію програм для біженців у рамках виконання угоди між Брюсселем та Анкарою.
Угода щодо біженців: Туреччина тисне на ЄС у питанні безвізового режиму

Угода щодо біженців: Туреччина тисне на ЄС у питанні безвізового режиму 23.04.2016

В Анкарі наголошують, що виконують свою частину угоди щодо біженців та тиснуть на ЄС у питанні візової лібералізації, яка передбачена документом. У Брюсселі вимагають від Туреччини виконати необхідні для цього вимоги.
Меркель і Туск відвідали табір біженців поблизу кордону з Сирією

Меркель і Туск відвідали табір біженців поблизу кордону з Сирією 23.04.2016

Під час візиту Меркель має обговорити з турецькою владою угоду щодо біженців, яку активно критикують правозахисники. Темою перемовин має стати і свобода слова і порушення прав людини в Туреччині.
На південному сході Туреччини загострюються бойові дії

На південному сході Туреччини загострюються бойові дії 12.04.2016

У результаті терактів та збройних сутичок в населених курдами південно-східних провінціях Туреччини загинули як мінімум шестеро військовослужбовців. Десятки поранених.
ЗМІ: Шість силовиків загинули внаслідок вибуху бомби в Туреччині

ЗМІ: Шість силовиків загинули внаслідок вибуху бомби в Туреччині 02.04.2016

У результаті вибуху бомби в місті Нусайбін на південному сході Туреччини загинули п'ять солдатів та один поліцейський. Відповідальність за скоєний напад турецька сторона покладає на курдську РПК.
Інші статті