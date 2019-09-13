Ахмет Давутоглу - турецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ахмет Давутоглу".

Ахмет Давутоглу був прем’єр-міністром Туреччини з 2014 до 2016 року. Перед тим упродовж п’яти років Ахмет Давутоглу очолював турецьке міністерство закордонних справ. Ахмет Давутоглу є представником Партії справедливості й розвитку. З 2014 до 2016 року він очолював цю політичну силу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.