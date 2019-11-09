Експрезиденту Бразилії збільшили термін ув'язнення

Колишній президент Бразилії Лула да Сілва у середу, 27 листопада, програв апеляцію. Апеляційний суд у Бразилії не тільки визнав експрезидента країни винним у корупції, але й збільшив йому термін позбавлення волі ще на чотири роки. Тепер він складає 17 років та один місяць, повідомляє агенція AFP.

8 листопада Лула да Сілва був звільнений з в'язниці, де він відбував покарання. Це сталося після того, як федеральний верховний суд Бразилії постановив, що да Сілва має право перебувати на волі, допоки не відбудеться розгляд апеляцій захисту експрезидента.

Нагадаємо, що Луїс Інасіу Лула да Сілва, співзасновник лівої Робітничої партії Бразилії, обіймав пост президента країни з 2003 до 2011 року. У 2017 році він був засуджений до дев'яти з половиною років позбавлення волі за корупцію і відмивання грошей. Пізніше термін був збільшений до 12 років і 1 місяця, однак у квітні 2019 року рішенням федерального верховного суду знижений до восьми років і десяти місяців. Політик всі звинувачення заперечує і заявляє, що вважає їх політично мотивованими.