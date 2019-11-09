 Експрезиденту Бразилії збільшили термін ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Новини

Експрезиденту Бразилії збільшили термін ув'язнення

Експрезиденту Бразилії Лулі да Сілві збільшили термін покарання після того, як його раніше випустили з в'язниці. Тепер термін його ув'язнення складає 17 років та один місяць.

Колишній президент Бразилії Лула да Сілва

Колишній президент Бразилії Лула да Сілва

Колишній президент Бразилії Лула да Сілва у середу, 27 листопада, програв апеляцію. Апеляційний суд у Бразилії не тільки визнав експрезидента країни винним у корупції, але й збільшив йому термін позбавлення волі ще на чотири роки. Тепер він складає 17 років та один місяць, повідомляє агенція AFP.

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Колишій президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, вже ув'язнений за корупцію, засуджений у новому судовому процесі до 12 років і 11 місяців в'язниці. (07.02.2019)

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не має права брати участь у президентських виборах, постановив Вищий виборчий суд. Утім, ув'язнений через корупцію екс-президент країни ще може оскаржити ухвалу. (01.09.2018)

8 листопада Лула да Сілва був звільнений з в'язниці, де він відбував покарання. Це сталося після того, як  федеральний верховний суд Бразилії постановив, що да Сілва має право перебувати на волі, допоки не відбудеться розгляд апеляцій захисту експрезидента.

Нагадаємо, що Луїс Інасіу Лула да Сілва, співзасновник лівої Робітничої партії Бразилії, обіймав пост президента країни з 2003 до 2011 року. У 2017 році він був засуджений до дев'яти з половиною років позбавлення волі за корупцію і відмивання грошей. Пізніше термін був збільшений до 12 років і 1 місяця, однак у квітні 2019 року рішенням федерального верховного суду знижений до восьми років і десяти місяців. Політик всі звинувачення заперечує і заявляє, що вважає їх політично мотивованими.

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