Експерти SIPRI застерігають від нової гонки ядерних озброєнь

Попри продовження скорочення кількості ядерних боєголовок у світі експерти застерігають від нової гонки озброєнь. Про це йдеться в звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованому у понеділок, 15 червня.

Згідно з документом, нині ядерною арсеналом володіють дев'ять країн світу - США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. Росія (6 375 одиниць ядерної зброї) та США (5 800 одиниць ядерної зброї) мають понад 90 відсотків світового ядерного арсеналу.

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Всього станом на початок 2020 року у світі налічувалося 13400 одиниць ядерної зброї, а у 2019 році - 13865. Наразі майже 1800 ядерних боєголовок перебувають у стані високої оперативної готовності.

Зменшення загальної кількості ядерної зброї у світі в 2019 році значною мірою зумовлене демонтажем застарілого ядерного арсеналу Росією та США, зазначають у SIPRI.

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Експерти також висловлюють занепокоєння, що Договір між США та Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь втратить чинність у лютому 2021 року, якщо обидві сторони не погодяться продовжити його.

Попередні переговори щодо його продовження не були успішними. Частково це було пов'язано з наполяганням адміністрації США на тому, що Китай має приєднатися до перемовин. Утім, влада Китаю категорично виключала можливість своєї участі у них. Про можливу нову угоду США та Росія планують вести переговори 22 червня у Відні, повідомляє агентство AFP.

Глухий кут у переговорах про угоду у 2019 році "дозволяє припустити, що ера двосторонніх угод щодо контролю над ядерною зброєю між Росією та США може добігати кінця", вважає директор програми ядерного роззброєння SIPRI Шеннон Кайл.

Він припустив, що втрата важливих каналів комунікації між Росією та США, які "мали на меті підвищити прозорість та запобігти неправильним уявленням про їхні позиції та можливості ядерних сил, потенційно можуть призвести до нової гонки ядерних озброєнь".

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За даними SIPRI, США та Росія розробляють системи ядерної зброї нового покоління для заміни та модернізації своїх ядерних боєголовок, систем доставки ракет та літаків, а також засобів виробництва ядерної зброї.

Крім того, обидві країни надали нову або розширену роль ядерній зброї у своїх військових планах та доктринах, що означає значну зміну тенденції після холодної війни, яка полягала у поступовій маргіналізації ядерної зброї.

Інші країни, хоч і володіють значно меншими обсягами ядерної зброї, але також розробляють, або розгортають нові системи озброєння, або заявили про намір зробити це, відзначають експерти.

Також аналітики SIPRI звертають увагу на низький рівень прозорості звітності про можливості ядерної зброї країн. Зокрема, у 2019 році адміністрація президента США Дональда Трампа припинила публічно оголошувати обсяги запасів американської ядерної зброї. Росія також не повідомляє детальні дані про свою ядерну зброю.

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