 Екскерівнику Audi висунули обвинувачення в шахрайстві через ″дизельний скандал″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Екскерівнику Audi висунули обвинувачення в шахрайстві через "дизельний скандал"

Колишньому главі Audi Руперту Штадлеру прокуратура Мюнхена закидає шахрайство і підробку сертифікатів.

Руперт Штадлер

Руперт Штадлер

Колишньому керівнику автоконцерну Audi Руперту Штадлеру (Rupert Stadler) у зв'язку з "дизельним скандалом" висунуті обвинувачення в шахрайстві, участі в підробці сертифікатів та незаконній рекламі. Про це повідомила прокуратура Мюнхена в середу, 31 липня, інформує dpa.

На Штадлера, зокрема, покладають відповідальність за те, що концерн Audi продовжував продавати автомобілі з дизельними двигунами тривалий час після того, як його керівництву стало відомо про маніпуляції з програмним забезпеченням, котрі впливали на показники шкідливих викидів під час перевірки авто. За даними слідства, глава концерну "дізнався про ці маніпуляції не пізніше кінця вересня 2015 року", але й надалі ініціював продажі автомобілів марок Audi і Volkswagen або, принаймні, не перешкоджав їхньому збуту.

DW.COM

Руперт Штадлер - перший у німецькій історії шеф автовиробника, що після арешту опинився за ґратами. Але він іще не останній: зачистка в командах топ-менеджерів лише почалася, вважає Томас Нойфельд. (19.06.2018)

Замість затриманого у зв'язку з дизельним скандалом Руперта Штадлера виконувачем обов'язків керівника Audi призначили нідерландця Брама Шота. (19.06.2018)

Від слави шахраїв через "дизельний скандал" до лідерів ринку у сфері екологічного транспорту. Такою є амбітна мета концерну Volkswagen. У VW планують до того ж виробляти автомобілі без шкоди для клімату. Чи можливо це? (20.02.2019)

За даними прокуратури, програмне забезпечення, що маніпулювало даними щодо викидів, було встановлено на понад 250 тисячах автомобілях Audi, понад 71 тисячі автівок Volkswagen і понад 112 тисячах Porsche, які переважно були продані в США і Європі.

Арешт Штадлера

18 червня 2018 року Руперт Штадлер був затриманий у справі щодо дизельного скандалу. Тоді прокуратура Мюнхена підозрювала Штадлера, серед іншого, в причетності до продажу дизельних автомобілів, оснащених програмою, яка занижує показники шкідливих викидів. У жовтні його звільнили з попереднього ув'язнення на час розслідування. Штадлер керував Audi, що належить автомобілебудівному концерну Volkswagen, з 2007 року.

Дизельний скандал спалахнув наприкінці 2015 року в результаті ініційованих владою США розслідувань. Концерн Volkswagen змушений був визнати, що в усьому світі було продано 11 мільйонів автомобілів, на які було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. Насправді рівень забруднення відпрацьованими газами дизельних автомобілів VW значно перевищував допустимі норми. Скандал викликав масове відкликання продукції концерну з ринку для усунення технічних фальсифікацій.

Дивитись відео 02:42

Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Дизельні автомобілі з Німеччини - хіт імпорту в Україну (22.11.2018)  

Також за темою

Deutschland VW-Werk in Wolfsburg | Logo vor Montage

Через "дизельний скандал" Volkswagen витратив на юристів 1,77 мільярда євро 16.06.2019

Послуги консультантів та адвокатів через скандал з маніпулюванням даними про шкідливі викиди коштували автомобільному концерну 1,77 мільярда євро. Сума витрат збільшуватиметься.

Deutschland PK Audi

"Дизельний скандал": у Німеччині затримали керівника Audi 18.06.2018

Керівника концерну Audi Руперта Штадлера затримали в Німеччині через звинувачення в шахрайстві, що сприяло продажам автомобілів з маніпульованими даними про шкідливі викиди.

Audi AG - Rupert Stadler

"Дизельний скандал": прокуратура проводить розслідування щодо керівника Audi 11.06.2018

Керівник концерну Audi Руперт Штадлер має статус обвинуваченого у справі, повідомили у прокуратурі Мюнхена. Йому закидають шахрайство, що сприяло продажам автомобілів з маніпульованими даними про шкідливі викиди.

Реклама

Докладно

Прокат електросамокатів у Мінську

"Стояв нічий": як пенсіонери у Білорусі крадуть самокати

У Мінську крадуть електросамокати та велосипеди. Серед зловмисників - переважно люди похилого віку. Репортаж DW.  

Пробіжки - аж ніяк не єдиний активний вид спорту, яким можна займатися на свіжому повітрі

Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео)

Спорт просто неба, п'ять днів на тиждень й абсолютно безкоштовно. Усі витрати перебирає міська влада. Як цього досягти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  