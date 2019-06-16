Екскерівнику Audi висунули обвинувачення в шахрайстві через "дизельний скандал"

Колишньому керівнику автоконцерну Audi Руперту Штадлеру (Rupert Stadler) у зв'язку з "дизельним скандалом" висунуті обвинувачення в шахрайстві, участі в підробці сертифікатів та незаконній рекламі. Про це повідомила прокуратура Мюнхена в середу, 31 липня, інформує dpa.

На Штадлера, зокрема, покладають відповідальність за те, що концерн Audi продовжував продавати автомобілі з дизельними двигунами тривалий час після того, як його керівництву стало відомо про маніпуляції з програмним забезпеченням, котрі впливали на показники шкідливих викидів під час перевірки авто. За даними слідства, глава концерну "дізнався про ці маніпуляції не пізніше кінця вересня 2015 року", але й надалі ініціював продажі автомобілів марок Audi і Volkswagen або, принаймні, не перешкоджав їхньому збуту.

За даними прокуратури, програмне забезпечення, що маніпулювало даними щодо викидів, було встановлено на понад 250 тисячах автомобілях Audi, понад 71 тисячі автівок Volkswagen і понад 112 тисячах Porsche, які переважно були продані в США і Європі.

Арешт Штадлера

18 червня 2018 року Руперт Штадлер був затриманий у справі щодо дизельного скандалу. Тоді прокуратура Мюнхена підозрювала Штадлера, серед іншого, в причетності до продажу дизельних автомобілів, оснащених програмою, яка занижує показники шкідливих викидів. У жовтні його звільнили з попереднього ув'язнення на час розслідування. Штадлер керував Audi, що належить автомобілебудівному концерну Volkswagen, з 2007 року.

Дизельний скандал спалахнув наприкінці 2015 року в результаті ініційованих владою США розслідувань. Концерн Volkswagen змушений був визнати, що в усьому світі було продано 11 мільйонів автомобілів, на які було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. Насправді рівень забруднення відпрацьованими газами дизельних автомобілів VW значно перевищував допустимі норми. Скандал викликав масове відкликання продукції концерну з ринку для усунення технічних фальсифікацій.