Ексбос ФІФА переконаний, що ЧС-2022 все-таки пройде в Катарі

Експрезидент ФІФА Зепп Блаттер (Sepp Blatter) відреагував на нові обвинувачення в хабарництві, які правоохоронні органи США висунули на адресу Катару та колишніх функціонерів організації. "Чемпіонат світу (ЧС) відбудеться в Катарі", - заявив Блаттер у неділю, 3 травня, в програмі Sportschau німецького телеканалу ARD. На його думку, юридичні рішення нічого не змінять. "Тільки ФІФА може щось скасувати, і ніхто інший", - впевнений Блаттер, цитує агентство новин SID.

Правоохоронні органи США на початку квітня висловили своє переконання в тому, що кілька провідних функціонерів ФІФА отримали хабарі при визначенні країн, що мали приймати Чемпіонатів світу з футболу 2018 (відбувся в РФ. - Ред.) та 2022 років (має відбутися в Катарі. - Ред.). "Після 41-го року у ФІФА мене вже нічим не здивуєш", - зазначив Блаттер. Водночас він вважає, що зараз це - не його завдання вирішувати, "отримали вони (функціонери. - Ред.) гроші чи ні".

Катар наприкінці 2010 року отримав право провести ЧС-2022. Кандидатуру цієї країни підтримали 14 тодішніх членів виконкому ФІФА, за США проголосували 8. Американські правоохоронці стверджують, що троє членів виконкому, які представляли країни Південної Америки, отримали хабарі від Катару. У разі, якби голоси розділилися порівну, 11 на 11, то тоді вирішальним був би голос Блаттера. Експрезидент ФІФА зазначив у програмі Sportschau, що віддав би його за США.

Надання Катару права проведення Чемпіонату світу з футболу жорстко критикували. Чемпіонат світу вперше планують провести під кінець року - у листопаді-грудні, коли в країнах Європи в розпалі клубні чемпіонати та єврокубкові турніри.

Нагадаємо, що в грудні 2015 року комісія з етики ФІФА відсторонила Зеппа Блаттера та експрезидента УЄФА Мішеля Платіні від футболу через платіж останньому з боку ФІФА на два мільйони швейцарських франків у 2011 році. У лютому 2016 року Апеляційний комітет ФІФА скоротив термін відсторонення від футболу для Блаттера та Платіні з восьми до шести років.

Окрім відсторонення від футболу, Блаттер мав сплатити штраф у розмірі 50 тисяч швейцарських франків. Дискваліфікація Блаттера діє з 8 жовтня 2015 року.