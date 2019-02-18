"Ексберкутівці" вже у пункті обміну утримуваними - адвокат

П'ятеро колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілі 48 людей на Майдані і звільнених з-під варти та арешту під особисті зобов'язання, вже перебувають на пункті пропуску для обміну з бойовиками ОРДЛО. Про це у неділю, 29 грудня, заявив їхній адвокат Ігор Варфоломєєв у коментарі українським ЗМІ.

"На КПВВ "Майорське" стоять автобуси. Там вони перебувають", - повідомив адвокат. Водночас представники української влади ще не підтвердили цю інформацію.

Тим часом протестувальники під Лук'янівським СІЗО у Києві оголосили про завершення своєї акції. З вечора суботи вони чергували біля усіх виїздів зі слідчого ізолятора, в якому утримувались обвинувачені у вбивстві 48 людей на Майдані колишні "беркутівці".

До цього у Генеральній прокуратурі України заявили, що після зміни запобіжних заходів на особисті зобов'язання п'ятеро колишніх "беркутівців" мають виконувати покладені на них судом обов'язки. Зокрема - прибувати за першим викликом суду. У разі їхнього невиконання - обвинувачених можуть оголосити у міжнародний розшук, а потім заочно судити.

Нагадаємо, апеляційний суд у Києві ввечері 28 грудня змінив запобіжні заходи колишнім бійцям спецпідрозділу МВС України "Беркут", яких обвинувачують у розстрілах 48 учасників протесту на Майдані Незалежності в Києві у лютому 2014 року. Троє з них, які перебували під вартою у СІЗО, та двоє, що перебували під домашнім арештом, звільнені під особисті зобов'язання.

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