 Еквадор відкрив гуманітарний коридор для венесуельців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

Еквадор відкрив гуманітарний коридор для венесуельців

Для доправлення мігрантів з Венесуели до кордону з Перу уряд Еквадору виділив 35 автобусів. Експерти ООН занепокоєні, що венесуельська міграційна криза наближається до критичної межі.

Намагаючись врятуватися від голоду і злиднів, Венесуелу, за даними ООН, вже залишили понад 2,3 мільйона мешканців

Намагаючись врятуватися від голоду і злиднів, Венесуелу, за даними ООН, вже залишили понад 2,3 мільйона мешканців

Уряд Еквадору заявив, що відкрив гуманітарний коридор для біженців з  охопленої кризою Венесуели. Як повідомив у п'ятницю, 24 серпня, міністр внутрішніх справ країни Мауро Тосканіні, уряд надав 35 автобусів, щоб доставити біженців до кордону з Перу. За його словам, таку практику буде продовжено. Біженці з Венесуели нині намагаються перетинати Еквадор пішки, прагнучи дістатися до Перу, Болівії, Чилі чи Аргентини. Натомість у Перу планують у суботу запровадити жорсткіші правила для в'їзду.

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 Колону автобусів упродовж 800 кілометрів маршруту з півночі на південь Еквадору супроводжувала поліція, повідомив Мауро Тосканіні. На шляху проходження автобусів з мыгрантами було розташовано сім поліцейських контрольних пунктів, інформує агенція dpa.

За даними ООН, намагаючись врятуватися від голоду і злиднів, країну вже залишили понад 2,3 мільйона венесуельців. Останім часом до Перу щодня прибувало від 2500 до 3000 мігрантів з Венесуели. За даними уряду цієї країни, в Перу вже перебувають 400 тисяч утікачів з Венесуели, зазначає агентство AFP. Сусідні з Венесуелою країни прагнуть домовитися про спільну координацію дій з огляду на найбільшу в історії Південної Америки міграційну кризу.

Експерти ООН застерігають, що хвиля біженців з Венесуели загрожує стабільності сусідніх держав, інформує агентство Reuters. Речник Міжнародної організації з міграції (МОМ) Джоел Міллман заявив про необхідність мобілізації заходів у регіоні для того, аби впоратися з напливом біженців. 

Тим часом уряд Еквадору заявив про вихід зі складу "Болівійського альянсу для народів Америки" (ALBA) - соціалістичного альянсу країн Латинської Америки і Карибського басейну, створеного в 2004 році за ініціативою тодішніх президента Венесуели Уго Чавеса і кубинського лідера Фіделя Кастро. За словами міністра закордонних справ Еквадору Хосе Валенсії, його країна "засмучена" браком політичної волі керівництва Венесуели, необхідної для подолання міграційного кризи.

Як повідомлялося, Венесуела нині перебуває у глибокій економічній кризі. Гіперінфліція, нестача харчів і медикаментів, а також проблеми з водопостачанням і енергозабезпеченням спонукають венесуельців масово залишати країну.  

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