Ейфелева вежа відкривається після трьох місяців закриття

Одна з найпопулярніших пам'яток Парижа й усієї Європи - Ейфелева вежа - відновлює свою роботу у четвер, 25 червня. Утім, охочі зможуть піднятися лише на другий поверх пішки сходами.

Ліфти на вежі запрацюють з 1 липня, а верхівка поки буде зачинена. Також усі відвідувачі віком від 11 років мають обов'язково носити маски. У свою чергу, співробітники музею щодня прибиратимуть та дезинфікуватимуть вежу.

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До цього Ейфелева вежа була закрита майже три місяці через обмежувальні заходи внаслідок епідемії коронавірусу у Франції.

Крім того, відвідувачів вже почали приймати Версальський палац та музей Орсе. Паризький Лувр запрацює з 6 липня, Центр мистецтва і культури Жоржа Помпіду в Парижі відкриє свої двері для відвідувачів з 1 липня.

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