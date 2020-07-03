Едуар Філіпп - французький політик, прем'єр-міністр при президенті Еммануелі Макроні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Едуар Філіпп".

Едуар Філіпп очолив уряд Франції 15 травня 2017-го року. Філіпп є членом партії "Республіканці". У липні 2020 року уряд на чолі з Едуаром Філіппом подав у відставку. Едуар Філіпп тісно пов'язаний з Німеччиною. Він закінчив гімназію в Бонні, де його батько був директором французької школи. Філіпп навчався в Інституті політичних досліджень (Sciences Po) в Парижі та в Національній школі адміністрації.