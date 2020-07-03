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Едуар Філіпп

Едуар Філіпп - французький політик, прем'єр-міністр при президенті Еммануелі Макроні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Едуар Філіпп".

Едуар Філіпп очолив уряд Франції 15 травня 2017-го року. Філіпп є членом партії "Республіканці". У липні 2020 року уряд на чолі з Едуаром Філіппом подав у відставку. Едуар Філіпп тісно пов'язаний з Німеччиною. Він закінчив гімназію в Бонні, де його батько був директором французької школи. Філіпп навчався в Інституті політичних досліджень (Sciences Po) в Парижі та в Національній школі адміністрації.

Після провалу на місцевих виборах: уряд Франції пішов у відставку

Після провалу на місцевих виборах: уряд Франції пішов у відставку 03.07.2020

Уряд Едуара Філіппа пішов у відставку - Еммануель Макрон вже задовольнив відповідну заяву. Нещодавно партія президента зазнала відчутної поразки на місцевих виборах.
Прем'єр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера Гавра

Прем'єр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера Гавра 28.06.2020

Прем'єр Франції Едуар Філіпп заявив про перемогу на виборах мера портового міста Гавр. Філіпп здобув перемогу на тлі спекуляцій щодо бажання Еммануеля Макрона переформатувати уряд.
Уряд Франції оголосив масштабне послаблення карантинних обмежень

Уряд Франції оголосив масштабне послаблення карантинних обмежень 28.05.2020

Повсюдне послаблення карантинних обмежень дозволить відкритися ресторанам, барам, кафе, поїздки на далекі відстані, повідомили в уряді Франції. Утім, парижанам доведеться миритися з деякими незручностями.
Франція подовжила загальний карантин до 15 квітня

Франція подовжила загальний карантин до 15 квітня 27.03.2020

Хвиля епідемії не спадає, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, тож загальнонаціональний карантин подовжено до 15 квітня. Людям дозволено залишати будинки тільки з вагомих причин.
Французький уряд представив деталі пенсійної реформи

Французький уряд представив деталі пенсійної реформи 11.12.2019

На тлі страйків та акцій протесту прем'єр-міністр Франції Едуар Філліп окреслив головні принципи пенсійної реформи. Планується запровадження базової пенсії в 1000 євро та збереження пенсійного віку на рівні 62 років.
Париж потерпає від заторів на сотні кілометрів через страйки

Париж потерпає від заторів на сотні кілометрів через страйки 09.12.2019

Тривалі страйки проти пенсійної реформи спричинили масштабні затори у Парижі. Вони розтягнулися на 600 кілометрів. Міський транспорт продовжує працювати з перебоями.
Поліція ліквідувала наметові табори мігрантів на півночі Парижа

Поліція ліквідувала наметові табори мігрантів на півночі Парижа 07.11.2019

Поліція вивезла понад 1600 мігрантів, які оселилися в наметах на півночі Парижа. Місцева влада пообіцяла знести й інші табори після того, як уряд оголосив жорсткішу міграційну політику.
Франція вперше відзначає День пам'яті жертв геноциду вірмен - Ердоган лютує

Франція вперше відзначає День пам'яті жертв геноциду вірмен - Ердоган лютує 24.04.2019

Відзначення у Франції на державному рівні 104-их роковин геноциду вірмен спричинило гостру критику з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Національні дебати у Франції: прем'єр пропонує знизити податки

Національні дебати у Франції: прем'єр пропонує знизити податки 08.04.2019

За результатами тримісячних національних дебатів у Франції, викликаних протестами "жовтих жилетів", прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп закликав негайно знизити податки, а також державні витрати.
Протести жовтих жилетів у Франції: понад 1200 осіб під вартою

Протести "жовтих жилетів" у Франції: понад 1200 осіб під вартою 09.12.2018

Загалом у суботніх протестах "жовтих жилетів" взяли участь понад 130 тисяч людей по всій Франції, 1723 протестувальників було затримано, 1220 - досі під вартою. Прем'єр-міністр країни закликає націю до діалогу.

Влада Франції очікує нової хвилі насильства під час протестів жовтих жилетів

Влада Франції очікує нової хвилі насильства під час протестів "жовтих жилетів" 06.12.2018

Під час нових протестів "жовтих жилетів" 8 грудня у Франції порядок забезпечуватимуть 89 тисяч правоохоронців, заявив прем'єр Едуар Філіпп. Влада країни застерігає від нової "хвилі насильства".

Уряд Франції остаточно відмовився від підвищення акцизу на бензин

Уряд Франції остаточно відмовився від підвищення акцизу на бензин 05.12.2018

Французький уряд пішов на поступки "жовтим жилетам" та повністю відмовився від підвищення акзиців на пальне, заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп.
Уряд Франції відклав підвищення акцизів на пальне

Уряд Франції відклав підвищення акцизів на пальне 04.12.2018

"Жодні податки не варті єдності нації", - пояснив рішення прем'єр Едуар Філіпп. Підвищення акцизів відклали на півроку.
Захоплення заручників у Франції - нападника вбито

Захоплення заручників у Франції - нападника вбито 23.03.2018

Поблизу міста Каркасон на півдні Франції були захоплені заручники в одному з супермаркетів. Підозрюваного нападника вбито під час спецоперації поліції.

У Парижі вшанували пам'ять жертв терактів дворічної давності

У Парижі вшанували пам'ять жертв терактів дворічної давності 13.11.2017

Внаслідок серії нападів ісламістів у Парижі два роки тому загинули 130 людей. Прем'єр Франції Едуар Філіпп наголосив, що рівень терористичної загрози в країні залишається високим.
Макрон переформатував уряд Франції

Макрон переформатував уряд Франції 21.06.2017

Президент Франції Еммануель Макрон представив новий уряд, де було замінено низку міністрів, які пішли у відставку через корупційний скандал навколо партії MoDem.
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