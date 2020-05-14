 Діти ″низької якості″: Денісова обурена заявою депутатки ″Слуги народу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Діти "низької якості": Денісова обурена заявою депутатки "Слуги народу"

Омбудсменка Людмила Денісова назвала дискримінаційною заяву народної депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової. Раніше депутатка заявила, що у безробітних людей народжуються діти "низької якості".

Людмила Денісова назвала неприпустимою заяву депутатки СН про дітей низької якості

Людмила Денісова назвала неприпустимою заяву депутатки СН про дітей "низької якості"

Українська омбудсменка Людмила Денісова у четвер, 25 червня, засудила заяви народної депутатки від "Слуги народу" та глави парламентського комітету з питань соцполітики Галини Третьякової, яка раніше висловила думку, що у безробітних людей народжуються діти "низької якості".

У відповідь на це Людмила Денісова наголосила, що "прояви мови ворожнечі, заклики до насильства і дискримінації є неприпустимими і мають рішуче засуджуватись у будь-якому демократичному суспільстві". Українська омбудсменка зауважила, що дитина не обирає родину, в якій народжується. Вона обмежена у можливостях самостійно себе забезпечити та захистити. У певний період життя дитина повністю залежить від відповідальності дорослих людей.

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Згідно зі статтею 6-ю Конвенції про права дитини Україна визнала, що кожна дитина має невід'ємне право на життя, а держава має забезпечити у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини, нагадала Денісова. "Тому рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей", - написала Денісова у Facebook.

Крім того, Денісова звернулась до голови парламенту і народних депутатів України, щоб вони вжили "всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення посягань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей та не допускали дискримінаційних закликів".

24 червня депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

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