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Дигіталізація - переведення аналогових даних у цифрові формати. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Діджиталізація".
Спочатку під діджиталізацією розуміли виключно переведення аналогових даних у цифрові формати, нині термін "діджиталізація" вживають у значно ширшому розумінні, в тому числі і як "цифрову революцію" в економіці, суспільстві та приватному житті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?