Дигіталізація - переведення аналогових даних у цифрові формати. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Діджиталізація".

Спочатку під діджиталізацією розуміли виключно переведення аналогових даних у цифрові формати, нині термін "діджиталізація" вживають у значно ширшому розумінні, в тому числі і як "цифрову революцію" в економіці, суспільстві та приватному житті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.