Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Діджиталізація

Дигіталізація - переведення аналогових даних у цифрові формати. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Діджиталізація".

Спочатку під діджиталізацією розуміли виключно переведення аналогових даних у цифрові формати, нині термін "діджиталізація" вживають у значно ширшому розумінні, в тому числі і як "цифрову революцію" в економіці, суспільстві та приватному житті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Цифровізація хаосу. Чому в Україні течуть персональні дані

Цифровізація хаосу. Чому в Україні "течуть" персональні дані 17.09.2021

Поки омбудсмен "виявляє" витоки даних десятирічної давнини, захист персональної інформації в Україні залишає бажати кращого, попереджають експерти з кібербезпеки.

Дистанційний вантажник: віддалена робота, доступна й жінкам (19.07.2021) 19.07.2021

Каліфорнійський стартап "телепортує" працівників по всьому світу. І це не традиційні офісні фахівці, а оператори навантажувачів на складах. Ось як це працює!

Цифровізація судової системи - суд у смартфоні від Зеленського набирає обрисів

Цифровізація судової системи - "суд у смартфоні" від Зеленського набирає обрисів 04.06.2021

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?
Кіберзлочинність під час пандемії. Що нового дізналися спецслужби Німеччини

Кіберзлочинність під час пандемії. Що нового дізналися спецслужби Німеччини 13.05.2021

Під час пандемії в Німеччині зросла кількість злочинів, скоєних в інтернеті. На кого націлені хакерські атаки, і що нового дізналися фахівці BKA, котрі підготували щорічний звіт.
Цифрові паспорти прирівняли до звичайних: що зміниться для українців

Цифрові паспорти прирівняли до звичайних: що зміниться для українців 01.04.2021

В Україні цифровий паспорт тепер функціонуватиме на рівні з паперовим. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Щоправда, його ще має підписати президент. Де і як можна буде використовувати цифровий документ?
Суд у смартфоні від Володимира Зеленського: ідея є, коштів немає

"Суд у смартфоні" від Володимира Зеленського: ідея є, коштів немає 18.03.2021

Хоча в Україні з 2018 року є "Електронний суд", президент обіцяє ще й діджиталізацію судів та "суд у смартфоні". Про що йдеться?
Верховна Рада України затвердила електронну трудову книжку

Верховна Рада України затвердила "електронну трудову книжку" 05.02.2021

У Верховній Раді України ухвалили законопроєкт, яким запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі.
Зростання курсу Bitcoin: чи лусне криптовалютна бульбашка

Зростання курсу Bitcoin: чи лусне "криптовалютна бульбашка" 14.01.2021

Останнім часом біткоїн приносить своїм власникам здебільшого радість і тягне за собою вгору курси інших криптовалют. Втім наскільки надійним є таке зростання?
Як пандемія вплинула на шанси знайти роботу в ІТ у Німеччині

Як пандемія вплинула на шанси знайти роботу в ІТ у Німеччині 05.01.2021

За відповіддю на це запитання DW звернулось у німецьке об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom.
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для приборкання епідемії COVID-19

Шмигаль анонсував п'ять "цифрових рішень" для приборкання епідемії COVID-19 17.11.2020

Денис Шмигаль заявив, що уряд України працює над цифровізацією збору інформації про інфекційні захворювання. Також Кабмін хоче ввести електронні направлення на ПЛР-тестування.
Навіщо держава хоче роздати українцям офіційні електронні адреси

Навіщо держава хоче роздати українцям офіційні електронні адреси 30.07.2020

Українцям хочуть присвоювати офіційні електронні адреси від держави. Кому і що приходитиме на таку електронну пошту та для кого вона буде обов'язковою, з'ясовувала DW.
COVID-19: ФРН виділить 500 мільйонів євро на ноутбуки для школярів

COVID-19: ФРН виділить 500 мільйонів євро на ноутбуки для школярів 03.07.2020

Уряд Німеччини погодив виділення 500 мільйонів євро на ноутбуки та планшети для школярів, які не мають їх вдома, а тому не можуть навчатися дистанційно.
Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів

Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів 26.05.2020

Як у часи коронавірусу перелаштували свою роботу німецькі університети та чого чекати студентам у наступних семестрах? Приклад Боннського університету.

Яким буде світ після пандемії COVID-19, або корисні уроки іспанки

Яким буде світ після пандемії COVID-19, або корисні уроки "іспанки" 28.04.2020

Як виглядатиме світ після завершення пандемії коронавірусу? Достеменно зараз не знає ніхто. Але допомогти нам зазирнути в майбутнє може досвід пережитої пандемії іспанського грипу, вважає оглядачка DW Сюзанне Шпреер.
Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео) 02.03.2020

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?
Як змінюється культура праці в сучасному світі

Як змінюється культура праці в сучасному світі 11.02.2020

Глобалізація та діджиталізація зачепили й трудові відносини. Нині підприємства вишукують різноманітні стратегії, щоб адекватно реагувати на ці зміни. Тож які нові підходи до душі нинішнім працедавцям?
Інші статті