Душ з хлоркою та поїдання часнику: які міфи про коронавірус спростовують лікарі

Блискавичне поширення коронавірусу непокоїть людей у усьому світі. Інтернет і соціальні мережі сповнені неймовірних чуток про те, як захиститися від небезпечного вірусу 2019-nCoV. DW вирішила розглянути деякі з них і внести повну ясність.

Посилки з Китаю краще не замовляти - вони кишать коронавірусами!

Точної інформації про те, як поширюється новий коронавірус, досі немає. Але Федеральне агентство міністерства охорони здоров'я США (CDC) говорить, що через те, що на твердих поверхнях вірус виживає недовго, існує "вкрай низький ступінь його поширення через листи або посилки, час доставки яких становить від кількох днів до декількох тижнів". Це означає, що посилки з "Аліекспресс", які доставляє вам кур'єр, найімовірніше, небезпеки в собі не несуть.

Потрібно регулярно приймати душ з хлорвмісними засобами. Або хоча б мазати ними під носом - і коронавірусу можна не боятися.

Хлорвмісні дезінфікуючі засоби, розчинники, 75-відсотковий етанол, надоцтова кислота і хлороформ можуть вбити вірус 2019-nCoV на твердих поверхнях, але при нанесенні на шкіру вони не мають на коронавірус практично жодного впливу. Більш того, це надзвичайно небезпечно й може привести до летального результату.

Пишуть, що рознощиком коронавірусу стали кажани. А кішки або собаки? Вони небезпечні?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), немає доказів того, що домашні тварини, зокрема, кішки або собаки, можуть заразитися коронавірусом або бути його рознощиком. Проте регулярно мити руки з милом після контакту з домашнім улюбленцем необхідно - це допоможе зупинити поширення таких бактерій, як кишкова паличка або сальмонела.

Вчені вважають, що ймовірним джерелом поширення нового коронавірусу стали дикі тварини, яких продавали на ринку в китайському місті Ухані. Відповідно до даних генетичного аналізу, походження коронавірусу справді пов'язують з кажанами, але в цілому тварини не є рознощиками коронавірусу.

Захиститися від коронавірусу можна, зробивши щеплення від пневмонії.

Новий вірус 2019-nCoV настільки відрізняється від інших відомих вірусів, що для боротьби з ним необхідна радикально нова вакцина. Над її створенням зараз працюють вчені в усьому світі. Пневмококова і гемофільна вакцина, а також вакцина проти грипу В, не в змозі захистити від коронавірусу.

Потрібно регулярно промивати ніс фізіологічним розчином - і ніякий коронавірус не страшний.

У соціальних мережах ширяться повідомлення про те, що один з провідних китайських експертів із захворювань дихальних шляхів порадив промивати ніс солоною водою - завдяки цьому нібито можна запобігти зараженню коронавірусом. За даними ВООЗ, розчин солоної води не може вбити вірус 2019-nCoV або захистити від нього.

Може, тоді не промивати ніс, а полоскати рот?

На жаль, але полоскання ротової порожнини теж не захистить від нового коронавірусу. Деякі розчини для полоскання можуть на кілька хвилин очистити слину від мікробів, але вони не допоможуть запобігти проникненню коронавірусу.

А часник? Він захищає від грипу - може, захистить і від коронавірусу?

Це сумнівне твердження поширюється в соціальних мережах зі швидкістю лісової пожежі. Часник, можливо, і володіє деякими протимікробними властивостями, але, за даними ВООЗ, немає ніяких доказів того, що поїдання часнику - навіть в промислових масштабах - захистить від коронавірусу.

Викриття фейкової інформації

Наприкінці січня керівництво Facebook повідомило, що буде видаляти всі повідомлення, що містять неправдиву інформацію щодо вірусу 2019-nCoV. У заяві говорилося, що мова, зокрема, йде про твердження, що пропагують шарлатанські засоби лікування або перешкоджають прийняттю запобіжних заходів. "Серед них - поради з самолікування й профілактиці, що не мають нічого спільного з дійсністю, наприклад, твердження про те, що позбутися коронавірусу можна, випивши відбілювач, або заяви, що створюють плутанину в тому, що стосується доступних ресурсів охорони здоров'я", - заявив глава відділу охорони здоров'я Facebook Кан Сін Чжун.

Прикладу Facebook наслідував і Twitter, який протягом січня видалив 15 мільйонів твітів, пов'язаних з темою коронавірусу, і згодом призупинив функцію автоматичного пошуку, яка могла б призвести до знаходження недостовірного контенту.

Як можна заразитися коронавірусом?

Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом переважно при кашлі або чханні. Інкубаційний період становить 14 днів. Інфіковані вірусом люди можуть бути переносниками захворювання і до появи симптомів.

Як захиститися від коронавірусу?

Аби захиститися від коронавірусу, ВООЗ радить, зокрема, наступне:

- частіше мийте руки з милом або використовуйте антисептичні дезінфікуючі гелі на спиртовій основі;

- кашляйте або чхайте в одноразові салфетки або у внутрішню сторону ліктя;

- піддавайте сирі продукти ретельній термічній обробці;

- уникайте прямого контакту з хворими людьми.