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Дубай - місто Об'єднаних Арабських Еміратів.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дубай".
В ОАЕ презентували прототип дизайну високошвидкісного вакуумного поїзда Hyperloop. Реалізувати проект сподіваються через 3-5 років. Такі ж амбітні плани має і Мінтранс України: звести майданчик для випробувань Hyperloop обіцяють у Дніпрі.