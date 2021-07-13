Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дубай

Дубай - місто Об'єднаних Арабських Еміратів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дубай".

У Дубаї побудували найглибший у світі басейн (13.07.2021)

У Дубаї побудували найглибший у світі басейн (13.07.2021) 13.07.2021

У Дубаї, де вже є найвищий у світі хмарочос, а також найбільший у світі торговий центр, відкривається новий рекордний атракціон - найглибший у світі басейн для дайвінгу. Дивіться самі!

Вакцинний туризм: благо чи незаконна ініціатива? (26.04.2021) 26.04.2021

Якщо черга на вакцину від коронавірусу в рідній країні затягнулась, можна купити "вакцинний тур". Ось які пропозиції швидко зробити щеплення є на туристичному ринку.

Найбільший виріб 3D-принтера - офісна будівля у Дубаї (26.02.2020) 26.02.2020

Тривимірні принтери набирають дедалі більшої популярності. Двоповерховий будинок у Дубаї занесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільшу споруду, яку "надрукували" на 3D-принтері.

Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу

Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу 13.01.2020

Створення спеціальної судової колегії, що ухвалила смертний вирок для колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа, було неконституційним, вирішили судді в місті Лахор.

Hyperloop: в Україні планують, в ОАЕ презентують (23.02.2018) 23.02.2018

В ОАЕ презентували прототип дизайну високошвидкісного вакуумного поїзда Hyperloop. Реалізувати проект сподіваються через 3-5 років. Такі ж амбітні плани має і Мінтранс України: звести майданчик для випробувань Hyperloop обіцяють у Дніпрі.

Airbus може вiдмовитися вiд виробництва лiтака-гiганта A380

Airbus може вiдмовитися вiд виробництва лiтака-гiганта A380 16.01.2018

Європейська авiабудiвельна корпорацiя Airbus за кiлькiстю замовлень торiк випередила американського конкурента Boeing. Однак майбутнє гiганта А380 виглядає досить непевним.
Антонов: Ан-132D покажуть на Dubai Air Show

"Антонов": Ан-132D покажуть на Dubai Air Show 12.11.2017

Українсько-саудівський вантажний літак Ан-132D продемонструють на авіасалоні в Дубаї. Після відкриття салону стало відомо про перші великі угоди, які планують укласти з Boeing кілька авіакомпаній.
Глобальне потепління: літакам заборонять злітати у спекотні дні?

Глобальне потепління: літакам заборонять злітати у спекотні дні? 15.07.2017

Негативні наслідки глобального потепління відчують на собі й авіапасажири. У спекотний час літаки матимуть проблеми зі стартом, стверджують американські науковці.
Майбутнє настало: роботи-поліцейські заступають на службу в Дубаї

Майбутнє настало: роботи-поліцейські заступають на службу в Дубаї 02.06.2017

В Об'єднаних Арабських Еміратах почали тестувати роботів-поліцейських. Перший такий офіцер почав виконувати свої обов'язки у Дубаї. Це лише перший крок у масштабній програмі автоматизації партульних.

3D-принтер: від іграшок до будинків (07.06.2016) 07.06.2016

На виставці Shanghai Expo 3D-принтери друкують іграшки та абажури. У Дубаї ж уже навчилися друкувати цілі будинки. Тривимірний принтер відкриває в архітектурі нові можливості.
В Ростові завершена пошуково-рятувальна операція в районі падіння літака

В Ростові завершена пошуково-рятувальна операція в районі падіння літака 20.03.2016

На місці авіакатастрофи в російському Ростові-на-Дону завершено пошуково-рятувальні роботи. Група фахівців почала вивчати документи, пов'язані з аварією. Бортові самописці доставлені в Москву для розшифровки.
В аеропорту Ростова-на-Дону розбився пасажирський літак: понад 60 загиблих

В аеропорту Ростова-на-Дону розбився пасажирський літак: понад 60 загиблих 19.03.2016

За попередніми даними, на лайнері, що виконував рейс Дубай - Ростов-на-Дону, перебували 62 людини. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Серед пасажирів могли бути українці.
На тлі посилених заходів безпеки світ зустрічає Новий рік

На тлі посилених заходів безпеки світ зустрічає Новий рік 31.12.2015

В окремих країнах ЄС заборонили феєрверки. В інших - лише посилили заходи безпеки. Тим часом світ уже почав зустрічати 2016-тий рік.
У багатоповерховому готелі в Дубаї сталася масштабна пожежа

У багатоповерховому готелі в Дубаї сталася масштабна пожежа 31.12.2015

Усіх людей з будівлі готелю The Address Downtown Dubai евакуювали. Влада заявила, що 90 відсотків вогню локалізовано, а святкування Нового року триватиме попри інцидент.

Морозиво за 800 євро - світовий рекорд із марнотратства 13.04.2015

Шафран, трюфель та золото - три складові, які підняли ціну звичайної кульки морозива в Scoopi-Café в Дубаї до сотень євро. І на цей товар є свій покупець.
Свобода інтернету - в небезпеці

Свобода інтернету - в небезпеці 04.12.2012

Досі інтернет був вільним і незалежним. Та деякі держави хочуть це припинити - щонайменше у своїх кордонах.
Інші статті