ДТП на Запоріжжі: у лікарні померла сьома жертва - семирічний хлопчик

Смертельна ДТП на Запоріжжі, яка сталася напередодні внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки на трасі Харків-Севастополь, призвела до смерті загалом сімох осіб. У операційній семирічний хлопчик помер "від масивної крововтрати і важких травм", повідомив у суботу, 11 серпня, головний лікар Запорізької обласної лікарні Ігор Шишка, передає "Інтерфакс-Україна". Ще п'ятеро з десяти постраждалих - у лікарні, загрози їхньому життю немає.

На трасі Харків-Севастополь, нагадаємо, 10 серпня КамАЗ зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії мікроавтобус перекинувся. Поліція затримала водія вантажівки, що зіткнулася з мікроавтобусом на Запоріжжі. За її кермом був 31-річний мешканець Краматорська Донецької області. У другій половині дня суботи, як повідомили українські ЗМІ, суд арештував водія КамАЗа на 60 діб.

"Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не мав жодних дозвільних документів на перевезення пасажирів та здійснення такого виду діяльності", - повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Запорізька поліція тим часом шукає свідків, які мають відеозаписи ДТП на трасі Харків-Севастополь.